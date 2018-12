Los clásicos, las obras maestras de la Historia, perduran porque los genios que las escriben se asoman al abismo de sí mismos y extraen de ese pozo cuestiones universales, enigmas que llevan sin resolverse desde que pintábamos bisontes en la pared de una cueva. Pero los clásicos no son sólo 'Hamlet', 'La Odisea' o 'El Quijote'; escuchar un blues de Robert Johnson o ver una película de Azcona provocan el mismo efecto de asombro, de reverencia y aplauso ante algo diminuto pero tan gigantesco en talento que termina por conseguir esa magia: hermanar a quienes se acercan a disfrutarlo. De Rafael Azcona ya se ha contado todo, lo que significa que aún faltan cosas por descubrir; siempre ocurre con la gente extraordinaria. Yo comprendí que Azcona era un genio cuando leí una entrevista en la que le preguntaban por qué no acudía a fiestas ni a actos sociales: «No tengo ninguna habilidad para pasarlo bien en las fiestas: apenas llego me acorrala en un rincón un señor que no me deja ni alcanzar una copa mientras me cuenta su vida. Por eso no voy». Un guión en dos frases. Enorme siempre, maestro.

Hace dos años, con la llegada al poder de Trump se dispararon las ventas del libro '1984', una distopía sombría y turbadora sobre los totalitarismos. Van transcurriendo las décadas y siguen de plena vigencia clásicos como 'Un mundo feliz', 'Rebelión en la granja', 'El hombre en el castillo' o 'Farhrenheit 451'. No pasan de moda y aún no sabemos si esto es buena noticia o mala, seguramente ambas cosas.

Hay un clásico que de vez en cuando regresa a la actualidad de España, y ahora ha vuelto con toda su pesadumbre: 'A sangre y fuego,' de Chaves Nogales. Del retrato que el periodista hizo sobre la Guerra Civil destaca su prólogo, escrito, como cuenta el mismo autor «en un hotelito humilde de un arrabal parisiense». Podemos columpiarnos en nuestras propias mentiras y gritar lo que decía con voz cobriza Andrés Montes al terminar sus retransmisiones, que «la vida puede ser maravillosa», pero conviene repasar ese prólogo lleno de lucidez y amargura. Porque ahora, por momentos parece lo mismo de entonces, cuando «la tierra feraz de España hizo pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad».