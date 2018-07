Clarence Bekker triunfa en Ezcaray Clarence Bekker jalea al público durante suconcierto final ayer en el 22º Festival Internacional de Jazz 'Villa de Ezcaray' Memorial Ebbe Traberg. :: D.M.A. El 22º Festival Internacional de Jazz acabacon un magnífico concierto de aire 'reggae' DIEGO MARÍN A. Domingo, 22 julio 2018, 23:57

EZCARAY. Hay algo inefable, genético, que se lleva en la sangre. La música puede ser académica o emocional. Y Clarence Bekker tiene una relación sentimental con el ritmo, como dejó claro ayer en el concierto final del 22º Festival Internacional de Jazz 'Villa de Ezcaray' Memorial Ebbe Traberg. El cantante holandés nacido en Surinam y afincado en Barcelona, antes conocido como CB Milton, tiene un lema: «La música es una pasión, no un trabajo». Y se nota. Contagia esa fe ciega.

Cierto es que le tocó lidiar con una mala tarde que presagiaba tormenta, con los pájaros revueltos desde el mediodía (y al final diluvió en casi toda La Rioja menos en Ezcaray), y con la resaca de la final del Mundial de fútbol, y sufrió una menor afluencia de público que en las dos primeras jornadas del programa en el Escenario Juan Claudio Cifuentes del parque Tenorio.

¿Pero qué puede importarle a un músico que ha resurgido de la calle que llueva o que unos niños, ahí al lado, jueguen a frontenis o a fútbol mientras él actúa? Clarence Bekker Group ofreció un concierto magnífico que tuvo dos partes bien diferenciadas, una primera con canciones propias, con funk, 'rhythm & blues' y unas pinceladas de 'reggae', y otra con un repertorio de versiones que fueron contagiando al público de bailar, seguir el ritmo dando palmas y desinhibirse. Desde el 'Fix you' de Coldplay al 'Purple rain' de Prince, pasando por el 'Billy Jean' de Michael Jackson, 'I feel good' de James Brown, Otis Redding...

Clarence Bekker Group ofreció un concierto magnífico que tuvo dos partes bien diferenciadasEn lo que parecía la guinda final sonó la especialísima 'Could you be loved' de Bob Marley

Hubo un par de puntos de inflexión. Clarence Bekker invitó a salir al escenario a alguien del público para cantar 'Stand by me' y saltó decidida «Julia, de Madrid». Después, en lo que parecía la guinda final, sonó la especialísima 'Could you be loved' de Bob Marley, provocando un momento mágico en el que bailaron niños y adultos, vecinos y turistas, españoles y extranjeros. El amor, la música, todo lo puede. Bob Marley estaría orgulloso.

Y todavía hubo más. El grupo interpretó más canciones célebres como 'Don't worry' y 'Crazy', Clarence se bajó del escenario para cantar entre el público y acabó dejando una inmejorable buena sensación en el cierre del festival. La verdad es que ofreció un repertorio de ritmos en los que sonó casi de todo menos jazz, pero no importó. Es más, se agradeció. A veces hay que torcer el brazo para triunfar, conceder para vencer. Y el festival brilló con la guinda final de Clarence Bekker.