El cine arriesgado y diverso de 'Los trabajos y las noches', del 11 al 14 de diciembre

Seis años hace ya que Fernando Vílchez y Patricia Andrés pusieron en marcha en Logroño 'Los trabajos y las noches', un festival de cine donde ... lo de menos son los géneros o el metraje de sus películas y lo de más, las miradas que nos propone. Su próxima edición se celebra del 11 al 14 de diciembre y se enfoca en «las comunidades, en una resistencia dentro de lo colectivo», apunta Vílchez al referirse al hilo conductor del certamen, que este año reduce su calendario de siete a cuatro días para favorecer el encuentro del público con los cineastas invitados. Eso sí, serán cuatro días repletos de proyecciones y actividades paralelas, y de charlas con los directores Belén Funes, Guillermo Galoe, Gabriel Azorín, Jaume Claret, Pablo Garví, Iona E. Quesada y Nhoa Carmona.

Fuera de concurso se proyecta 'La risa y la navaja' de Pedro Pinho, «uno de los rodajes más increíbles del año», según Vílchez

La mayoría de ellos figuran en la sección oficial (a concurso), que reúne nueve títulos nacionales: 'Los tortuga' de Belén Funes, 'Anoche conquisté Tebas' de Gabriel Azorín, 'Jone, batzuetan (Jone, a veces)' de Sara Fantova, 'Ciudad sin sueño' de Guillermo Galoe, '+10K' de Gala Hernández López, 'Una mañana, el diablo' de Pablo Garví, 'La filla d'elles' (colectiva), 'Estrany Riu' de Jaume Claret Muxart y 'Ariel' de Lois Patiño. El apartado 'Miradas riojanas' permitirá disfrutar de cinco obras recientes de cineastas locales, concretamente de Diego Pérez, Emilio Rebollo, Elena Galilea, Chus García y Marina Galilea. Cines 7 Infantes y la sala Gonzalo de Berceo de la capital se repartirán estos pases, pero habrá más.

Proyecciones Sección Oficial Jueves 11 de diciembre 'Los tortuga' (Cines 7 Infantes, 19.30h.)

Viernes 12 'Jone, a veces' (18.00) y 'Anoche conquisté Tebas' (20.30), en la sala Gonzalo de Berceo

Sábado 13 'Ariel' (11.00), los cortometrajes '+10K', 'Una mañana, el diablo' y 'La filla d'elles' (16.30), 'Estrany Riu' (18.00) y 'Ciudad sin sueño' (20.30), en Cines 7 Infantes

Otras proyecciones Miradas riojanas Cinco obras de cineastas locales, el día 11 en Cines 7 Infantes (17.30)

Foco en Centroamérica Propuestas de cinco directoras, los días 11, 12 y 13 en la Biblioteca Rafael Azcona (16.00)

Proyecciones especiales 'La risa y la navaja' de Pedro Pinho (10.30) y 'Película cero' (20.00), el día 14 en Cines 7 Infantes

El festival propone tres proyecciones especiales fuera de competición refrendadas por su valor artístico y temático. Se trata de 'La risa y la navaja' del portugués Pedro Pinho, película de casi cuatro horas sobre cuestiones neocoloniales y «uno de los rodajes más increíbles de este año», según Vílchez. También figura la creación colectiva 'Película cero', en la que intervienen 21 adolescentes, y los cortometrajes 'Percebes' y 'Vibrations from Gaza', que se proyectarán a alumnos de Secundaria.

'Los trabajos y las noches' también pone el foco en Centroamérica con el pase, en la Biblioteca Rafael Azcona, de cinco obras de mujeres que están transformando el cine en sus respectivos países (en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costar Rica y El Salvador).

Actividades paralelas

Las actividades paralelas se concretan en la masterclass de Javier H. Estrada 'Odiseas de resistencia', referida al cine palestino; en la performance de Clara Aguilar 'Todas las noches', un concierto narrativo tejido con sueños de vecinos de Logroño; en charlas con cineastas y otros especialistas vinculados al cine.

Los responsables del festival han avanzado este miércoles su contenido acompañados de la concejal de Cultura, Rosa Fernández. Más información sobre el festival, en la web www.lostrabajosylasnoches.com