Fotograma de 'La risa y la navaja', la premiada cinta de Pedro Pinho que aborda temas neocoloniales. L.R.

El cine arriesgado y diverso de 'Los trabajos y las noches', del 11 al 14 de diciembre

El festival logroñés reduce este año su programación a cuatro días para favorecer los encuentros entre el público y los cineastas invitados, y se enfoca en el tema de las comunidades

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:17

Comenta

Seis años hace ya que Fernando Vílchez y Patricia Andrés pusieron en marcha en Logroño 'Los trabajos y las noches', un festival de cine donde ... lo de menos son los géneros o el metraje de sus películas y lo de más, las miradas que nos propone. Su próxima edición se celebra del 11 al 14 de diciembre y se enfoca en «las comunidades, en una resistencia dentro de lo colectivo», apunta Vílchez al referirse al hilo conductor del certamen, que este año reduce su calendario de siete a cuatro días para favorecer el encuentro del público con los cineastas invitados. Eso sí, serán cuatro días repletos de proyecciones y actividades paralelas, y de charlas con los directores Belén Funes, Guillermo Galoe, Gabriel Azorín, Jaume Claret, Pablo Garví, Iona E. Quesada y Nhoa Carmona.

