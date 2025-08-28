LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'(Sex) Amigos', obra de Serendepy Teatro. PROMOCIONAL

Cinco obras de microteatro en el certamen de Badarán

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:57

La décima edición del Certamen Internacional de Microteatro de Badarán ofrece este viernes y sábado, a las 16.30 y 19.30 horas, entradas 23 euros, las representaciones de las cinco obras finalistas, en cinco escenarios y con vinos de bodegas locales.

Estas son 'El primero', de Sis Producciones; 'Inmaculados sean', de La Krespa Company; 'La habitación de los objetos perdidos', de Neus Soler; '(Sex) Amigos' de Serendipity Teatro; y 'Tu regalo', de la compañía Pez Dorado Espj.

