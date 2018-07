Cinco años de cárcel para Juana Rivas Concentración feminista celebrada ayer en Madrid en apoyo de Juana Rivas. :: efe El juez también la condena a seis años de privación de la patria potestad y a indemnizar con 30.000 euros a Francesco Arcuri JAVIER MORALES GRANADA. Sábado, 28 julio 2018, 00:01

Cinco años de cárcel, seis años de privación de la patria potestad y 30.000 euros de indemnización a Francesco Arcuri. El magistrado, Manuel Píñar, redactó la condena a Juana Rivas por la sustracción de sus dos hijos el 18 de julio de 2017, el mismo día en el que la madre de Maracena compareció para defender su inocencia. El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Granada considera probados los dos delitos de sustracción porque Rivas no cumplió la orden judicial de devolver a los niños con su padre, Francesco Arcuri, condenado por lesiones en el ámbito familiar en 2009. La resolución, que se hizo pública ayer, es recurrible ante la Audiencia Provincial en un plazo de diez días.

Aunque cabe recurso, la Fiscalía o la acusación particular -o ambas partes- pueden pedir al mismo magistrado el ingreso inmediato en prisión de Rivas. Si el juez accede, la granadina tendrá que ingresar en cárcel. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, si se diera esta situación el encarcelamiento podría prolongarse hasta dos años, dependiendo de lo que tardase la Audiencia Provincial en tramitar el recurso y dictar sentencia firme. El abogado de la defensa anticipó ayer que recurrirá el fallo. La resolución satisface las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular. El abogado de Arcuri fue quien pidió la indemnización a la expareja de Juana Rivas y padre de los niños, además de ocho años de retirada de la patria potestad.

LAS CLAVES DEL CASO La pareja 2006 Juana Rivas y Francesco Arcuri (que se conocieron en Londres dos años antes) se instalan en Granada, donde tienen a su hijo Daniel, ahora de doce años. 2009 Juana llega de madrugada al domicilio, ubicado en la calle Abén Humeya de la capital, Francesco le pregunta de dónde viene y la golpea. Arcuri admitió los hechos y una condena de tres meses de cárcel por lesiones en el ámbito familiar. El italiano aseguró que aceptó esta pena para poder seguir viendo a su hijo. 2012 Se reconciliaron y viajaron a Italia, donde de mutuo acuerdo fijaron la residencia familiar en la localidad de Carloforte (en la isla de San Pietro). Nace Gabriel, ahora con cuatro años. Allí, los menores fueron escolarizados y registrados como residentes. Viaje a Granada Mayo de 2016 Juana se traslada con los menores a Granada «manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando la intención de volver en un mes a la residencia familiar». No lo hizo. Julio de 2016 Rivas interpone denuncia por malos tratos contra Arcuri, una vez que ya había manifestado que no regresaría a Italia en la fecha prevista. Agosto de 2016 La madre manifiesta expresamente al padre que no regresará a Italia, «que llame a los niños cuando quiera y que los puede ver en Granada». Paradero desconocido Diciembre de 2016 El Juzgado de Primera Instancia número 3 dicta sentencia para la restitución de los menores a Italia. Abril de 2017: La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación contra la anterior sentencia. Julio de 2017 Una resolución obliga a la entrega inmediata de los niños en un punto de encuentro familiar. Algo que no ocurre. El día 26, Juana Rivas «decide ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido». La entrega Agosto de 2017 El día 28, Juana Rivas entrega a sus hijos a Francesco Arcuri en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Septiembre de 2017 Juana Rivas fue citada a declarar como investigada por presunta sustracción de menores y desobediencia judicial. Sostuvo su inocencia y criticó que no podía ver a sus hijos. Al final lo logró y los visitó en Italia. El juicio Febrero de 2018: La juez acuerda abrir juicio oral contra Rivas por supuesta sustracción de menores. Arcuri pidió cinco años de cárcel para Juana y 30.000 euros de indemnización. Julio de 2018 El día 18 -tras un aplazamiento por la renuncia de la defensa- se celebró el juicio. Ese mismo día, el juez redactó la sentencia.

Viaje sin retorno

El juez critica una «campaña mediática» en la que intervino «una tal Francisca Granados»

La sentencia no toma en consideración los presuntos malos tratos que, según ha defendido Rivas durante el último año, motivaron la fuga de la madre con sus dos hijos, hoy de 4 y 12 años. En el análisis de las pruebas, el juez concluye que «la acusada no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado». El magistrado agrega que no se han detectado «desajustes psicológicos relacionados con malos tratos» contra el hijo mayor o «por haberlos presenciado hacia la persona de la madre». Habla incluso de «adaptación positiva a su entorno» y de que no percibe que su restitución con el padre «suponga un grave peligro para su integridad». No detecta en el estudio psicosocial al que se sometió al menor las «secuelas y vestigios» de las supuestas agresiones.

Sí hace referencia a la condena a Francesco Arcuri en 2009, cuando quedó probado que «golpeó a Juana» de madrugada, estando junto al hijo menor en su domicilio en el centro de Granada. Tras la agresión, y después de un tiempo separados, se reconciliaron y regresaron a Italia. Allí, en la localidad de Carloforte -situada en una isla de Cerdeña- fijaron su residencia familiar, tuvieron a su segundo hijo, y ambos menores quedaron escolarizados.

En mayo de 2016, Rivas regresó a Granada junto a sus dos hijos. En principio, viajó a España para visitar a la familia, con la previsión de llegar de nuevo a Italia en un mes. Pero no lo hizo. Un par de meses después de la salida de Italia interpuso una denuncia contra Arcuri por malos tratos, que aún no se ha tramitado. El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada consideró que no tenía competencia ante una presunta agresión que ocurrió en Italia. Envió el escrito de Rivas a traducir y lo remitió a la justicia italiana un año después. Arcuri recibió «dos correos electrónicos» en los que la mujer manifestaba que podía llamar a los niños cuando quisiera y verlos en Granada. Rivas no pretendía volver a Italia. Los contactos se «fueron limitando» y, en 2016, Juana «dejó de responder a las llamadas». Movió ficha Arcuri, reclamando la custodia de los niños. A finales de 2016, prosigue la sentencia, la justicia italiana remitió a Granada la orden de restitución de los menores, que debían regresar a Cagliari con su progenitor. Hubo apelación por parte de Juana y un auto de ejecución forzosa tras ser ésta desestimada: le dieron tres días para que devolviera a los niños junto a su padre. Rivas no cumplió.

Entretanto, señala la sentencia, emprendió una «campaña mediática» en la que intervino la asesora del Centro de la Mujer de Maracena, «una tal Francisca Granados». A través de los medios, Juana anunció su oposición a la entrega y optó por «explotar el argumento del maltrato». Decidió «ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido». Arcuri denunció la desaparición de los niños. El 28 de agosto de 2017, Juana llevó a sus hijos a la comandancia de la Guardia Civil, donde Arcuri los recogió, «bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre».

El juez no aprecia la justificación de proteger a los niños ni el «error» amparado en que creía que podía retenerlos mientras avanzaba el proceso. El juzgado considera que Juana Rivas «era sabedora de la obligación que tenía de entregar a los menores al padre, y de forma consciente y deliberada lo incumplió». La sentencia va más allá y advierte de que el «pretendido afán» de proteger a sus hijos «entra en contradicción con sus actos, pues no ha reparado en el daño futuro que puede causar a estos el hecho de aparecer en varios medios acusando al padre de ambos de torturador, mientras grupos de personas de forma irreflexiva y visceral le muestran su apoyo».