Ciencia ficción, tiros y poderes paranormales Suspendidos. La agencia neoyorquina FBC ha sido poseída por poderes sobrenaturales. Los creadores de 'Max Payne' vuelven con esta historia repleta de exploración, suspense y acción JUANJO BILBAO LOGROÑO. Sábado, 31 agosto 2019, 23:39

Desde la presentación de 'Control' en el E3 de 2018, los desarrolladores de Remedy elevaron las expectativas alrededor de este título por las nubes. La vuelta del estudio responsable de exitosas sagas ('Max Payne', 'Alan Wake' o 'Quantum Break') iba a venir de la mano de una historia de ciencia ficción pura y dura. En esta ocasión nos plantean una historia que parece inspirada en una trama cercana a la de la película 'Origen', en la acción de la trilogía 'The Matrix', y en lo paranormal de series como 'Expediente X' y también con toques de la reciente producción de Netflix, 'Stranger Things'.

Todo esto, junto con trepidantes tiroteos y un argumento que dejará huella, es el cóctel que nos trae 505 Games para el regreso del estudio Remedy con este juego de exploración, suspense y acción.

La acción se centra alrededor del 'Federal Bureau of Control', una organización secreta del gobierno americano dedicada a la captura, contención e investigación de objetos y fenómenos paranormales. Todo comienza con la misteriosa muerte de su director general. En ese mismo momento aparece su protagonista Jesse Faden. Dotada de poderes sobrenaturales que obtuvo de un misterioso evento en su infancia, Jesse llega al 'Federal Bureau of Control' mientras busca respuestas sobre su pasado. De hecho, ella es la elegida para ser la nueva directora de esta organización. Ahora está atrapada en el edificio y debe investigar los extraños hechos que están teniendo lugar. Todavía no comprende completamente sus poderes y debe aprender a controlarlos y expandirlos a medida que desbloquea los secretos que encierra esta organización.

La nueva propuesta de Remedy es un juego de acción y aventura en tercera persona

La oficina del FBC está parcialmente tomada por un poder sobrenatural que ha tomado los cuerpos del personal y también ha poseído zonas del edificio que han de ser recuperadas. A medida que vayamos avanzando, nos iremos encontrando con toda una serie de sucesos paranormales que deben ser devueltos a la normalidad. Curiosamente, como protagonista principal, tendremos una conexión con estos fenómenos, como si pudiéramos ponernos en contacto con la fuente de una extraña manera, como si nuestra Jesse fuera algún que otro personaje de 'Stranger Things' .

Jesse Faden es capaz de mover objetos mediante telequinesis, que lanzará contra los enemigos que se encuentre a su paso, y también le servirá para crear escudos, que sin duda ayudan en diferentes situaciones. De hecho, junto a la acción de tiros pura y dura, esta capacidad aporta a los combates una jugabilidad muy divertida y frenética, al estilo más puro de 'Matrix' y también del estudio Remedy.

Durante la exploración de los despachos, oficinas y el resto de las estancias, encontraremos grabaciones y documentos que nos ayudarán a comprender qué es lo que ha ocurrido o cómo arreglarlo.

Parte de esta posesión que ha tomado el edificio, también ha cambiado las condiciones del lugar. De esta manera, el personal está suspendido en el aire, y los que formaban parte del equipo de seguridad nos atacarán y debemos acabar con ellos. Además la morfología del edificio también ha cambiado saltándose por completo las leyes de la física. Una vez hayamos acabado con todos los enemigos, ya sea a tiro limpio o lanzando trozos de suelo, paredes u objetos que tenemos a nuestro alrededor, devolveremos la normalidad a esa zona. Así seguiremos con la exploración para desentrañar los secretos que debemos resolver.

Con todo, 'Control' es un videojuego que nos lleva en un viaje a lo desconocido, lo oculto y misterioso que ya le gustaría investigar a Iker Jiménez, repleto de cinemáticas para situarnos en la historia, con personajes oscuros y una acción trepidante y muy conseguida.