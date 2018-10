Christina Rosenvinge, ídolo adolescente y artista de culto Cristina Rosenvinge, durante una de sus actuaciones. :: efe La cantante y cantautora consigue el Nacional de las Músicas Actuales por «el potencial emocional de su obra y la credibilidad de su carrera» ÁLVARO SOTO Viernes, 19 octubre 2018, 00:16

Madrid. Ídolo juvenil en los 80 reconvertida en artista de culto en el siglo XXI, la cantante y compositora Cristina Rosenvinge fue galardonada ayer con el Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente al 2018, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 30.000 euros.

El jurado destacó de Rosenvinge «el potencial emocional de su obra y su proceso de búsqueda de una personalidad musical propia, su talento y la credibilidad de su genuina carrera profesional, rasgos que encuentran una clara expresión en sus más recientes trabajos». También subrayó «la calidad tanto de su faceta compositiva como de sus actuaciones en directo».

Hija de padre danés y madre inglesa, Christina Rosenvinge (Madrid, 1964) inició su carrera en los años de la Movida como cantante y compositora de la banda Ella y los Neumáticos y más tarde, de Magia Blanca, donde conoció al compositor e instrumentista Álex de la Nuez, con el que a finales de los 80 formó el dúo Álex y Cristina, que grabó dos discos y que la convirtió en un icono para los adolescentes de la época. Ya en aquella época sabía a quién quería parecerse: David Bowie era su gran referencia. En 1991 creó la banda Christina y Los Subterráneos, con la que lanzó el disco 'Que me parta un rayo', que alcanzó el éxito tanto en España como en América Latina. En 1994, tras editar su segundo álbum, 'Mi pequeño animal', comienza a colaborar con Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth. En 1997, en solitario, presenta el disco 'Cerrado'. Un año después se traslada a Nueva York, donde comienza a tocar en salas de la ciudad y graba 'Frozen pool' con la discográfica Smells Like Records.

«Incomprendida»

En los últimos años, Rosenvinge se ha convertido en una referencia del pop rock independiente, con discos como 'Tu labio superior' (WEA, 2008) y 'La joven Dolores' (2011). Sus últimos trabajos son 'Lo nuestro' (El Segell, 2015) y 'Un hombre rubio'.

«En ciertos momentos de mi carrera me he sentido muy incomprendida. Un periodista muy generoso decía que era porque me había adelantado a los tiempos. No sé si era verdad eso, pero lo cierto es que en ciertos momentos me he sentido como que no se comprendía lo que estaba haciendo y ha sido muy difícil porque sin público no puedes hacer esto. El poder del público es enorme, es el combustible no solamente por pura sostenibilidad económica, sino más importante aún, porque son los que validan tu discurso. Si nadie da valor a lo que haces es más difícil que te des valor a ti mismo», aseguraba Rosenvinge en una entrevista concedida a este periódico.