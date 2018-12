El Chicago Mass Choir regresa a Riojafórum con 'Feeling freedom and fun' Integrantes del Chicago Mass Choir, en concierto. :: l.r. Trece vocalistas dirigidos por Percy Gray Jr. y acompañados de piano, bajo y batería interpretan temas góspel clásicos L.R. LOGROÑO. Viernes, 28 diciembre 2018, 21:11

El Chicago Mass Choir ofrece hoy en Riojafórum (a las 20.30 h.) el concierto 'Feeling freedom and fun'. Bajo la dirección de Percy Gray Jr. y acompañados de piano, bajo y batería, trece vocalistas (entre altos, tenores y sopranos) interpretarán una selección de temas góspel internacionales bajo el título 'sensación de libertad y diversión'.

Fundado en 1988 por James C. Chambers, este coro ha emocionado a audiencias de todo el mundo con la belleza de sus voces, la contagiosa energía de su ritmo y sus conmovedores mensajes de esperanza y aliento.

Al menos 16 de sus producciones han alcanzado las listas de éxitos de góspel de Billboard. Han sido nominados o premiados en los Grammy, Dove o Stellar Awards en numerosas ocasiones. Han colaborado con una gran variedad de artistas en producciones de primera fila, como Bob Dylan en 'Gotta serve somebody'; Umphrey's Mc Gee, la banda griega Onirama o el Dr. Bobby Jones Show, así como en los musicales 'Three mo tenors' y 'The Colored Purple'.

Colabora anualmente con el Festival Góspel de Chicago y actúa con regularidad en el French Quarter Festival de Nueva Orleans, así como en el Staple Center de Los Ángeles. Además, realiza giras europeas regularmente desde 2003. En diciembre de 2011 hizo su primera gira española y en 2013 presentó el programa 'Singing Gospel Christmas', que pudo disfrutarse en Riojafórum en vísperas de las navidades de ese año.