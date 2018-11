«Los chefs riojanos han hecho una apuesta sin precedentes»

«La emoción es algo personal en todos los sentidos y no se puede definir. Yo la he sentido ante un plato y he vivido de las emociones. ¿Cómo se acaricia? No tiene definición, aunque luego se intelectualice. La emoción fue una de las claves de la revolución porque cada cocinero tenía que ser distinto; se potenciaba la diversidad, que cada uno expresara lo que siente haciendo una cocina que no se pareciera a la de nadie. Eso eran la cocinas de autor», mantiene Rafael García Santos, que también ha asistido al florecimiento de la cocina riojana: «Hace veinte años no existía nada más que La Merced; lo demás era guisandería maravillosa, como la inolvidable Marisa. Hoy tenemos un elenco de cocineros que han apostado por una gastronomía de un nivel sin precedentes. Si comparas lo que hacía Marisa con lo que hace su hijo se ve a la perfección la evolución».