Chazelle deja fría a la Mostra con 'First Man', un filme en el que brilla Claire Foy Ryan Gosling, Damien Chazelle y Claire Foy, ayer, en Venecia. :: Tony Gentile / reuters Protagonizada por Ryan Gosling, la película cuenta la historia de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna el 21 de julio de 1969 ALICIA G. DE FRANCISCO Jueves, 30 agosto 2018, 00:06

venecia. El realizador Damien Chazelle y el actor Ryan Gosling llegaron a la Mostra como las estrellas de 'First Man', pero no se cumplieron las expectativas de una historia íntima sobre Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la Luna, y también una narración sobre la épica que supuso la misión del 'Apollo 11'. «Como cualquiera de mi generación, he crecido con las imágenes icónicas de la llegada del hombre a la Luna», resaltó ayer el director, que compite por el León de Oro y además inauguró oficialmente la 75ª Mostra de Venecia, como ya hizo hace dos años con 'La La Land'.

La investigación de todo el proceso que permitió a Armstrong (Ryan Gosling) y Buzz Aldrin (Corey Stoll) ser los primeros en pasearse por la Luna el 21 de julio de 1969 hizo crecer en Chazelle la fascinación que ya sentía por la historia. Y fue poder mostrar todo lo que los astronautas tuvieron que pasar para llegar hasta allí, el «enorme trabajo» que supuso, lo que le convenció para hacer la película. Algo muy claro en un filme, producido por Steven Spielberg, que se recrea en los detalles de unas naves en las que apenas cabían los astronautas y construidas con medios mucho más precarios de lo que cabría suponer por la hazaña.

Nada que ver con la Estación Espacial Internacional, «donde los astronautas viven y trabajan», explicó ayer el realizador, para quien fue muy importante que el filme reflejara la claustrofobia que sentían los astronautas y su campo de visión limitado dentro de las cápsulas. Un realismo al que también contribuyó que usaran trajes originales y hasta un casco de Neil Armstrong. Detalles como esos suponen lo más interesante de un filme que quiere huir de la imagen de héroe que le impusieron a Armstrong tras pisar la Luna y que estaba muy lejos de la realidad, según Gosling.

«Neil era extraordinariamente humilde, intentaba que el foco no estuviera en él. Hacía entender que él era solo la punta del iceberg. No creo que Neil se considerara un héroe americano y por eso hemos querido mostrar al verdadero Neil, como persona y como individuo», señaló el actor.

Claire Foy, que da vida a la esposa del astronauta, se convierte que con su pequeño papel en la 'roba-escenas' de la película, aportando el carácter que le falta a su marido en la ficción. Foy aseguró ayer que tras hablar con los hijos de la pareja querían «honrar cómo eran como padre y madre de estos niños. Queríamos ser muy respetuosos con su mirada, nuestra tarea era transmitir la emoción».