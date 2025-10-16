El XVII Certamen TransformArte ofrece un premio de 1.300 euros y menciones de 150

Ernesto Pascual Jueves, 16 de octubre 2025, 22:24 Comenta Compartir

La Fundación Caja Rioja ha abierto hasta el 4 de enero el plazo para participar en el XVII Certamen TransformArte, convocatoria nacional desde la ciudad del calzado que premia obras realizadas con materiales reciclados.

«Sin límite a la creatividad, invita a participar a artistas residentes en España que también tengan una mirada por la sostenibilidad y conservación del planeta al trabajar con materiales de desecho», llamó este jueves Estela Etayo, de Fundación Caja Rioja.

Con un primer premio de 1.300 euros y la opción de una o varias menciones especiales dotadas de 150, el certamen está dirigido a artistas de cualquier edad, que presenten obras tridimensionales, hasta un máximo de dos, con temática y técnica libres, de cualquier tendencia pero con el límite físico de 2 metros de alto y que puedan ser manipuladas por una persona.

Entre las presentadas, Fundación Caja Rioja seleccionará las que participarán en la exposición itinerante que comenzará en enero en su centro de Arnedo, pasará después de por Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada y finalizará en mayo en Logroño, donde dará a conocer las obras ganadoras.