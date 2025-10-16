LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Presentación del certamen. Ernesto Pascual

El XVII Certamen TransformArte ofrece un premio de 1.300 euros y menciones de 150

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:24

Comenta

La Fundación Caja Rioja ha abierto hasta el 4 de enero el plazo para participar en el XVII Certamen TransformArte, convocatoria nacional desde la ciudad del calzado que premia obras realizadas con materiales reciclados.

«Sin límite a la creatividad, invita a participar a artistas residentes en España que también tengan una mirada por la sostenibilidad y conservación del planeta al trabajar con materiales de desecho», llamó este jueves Estela Etayo, de Fundación Caja Rioja.

Con un primer premio de 1.300 euros y la opción de una o varias menciones especiales dotadas de 150, el certamen está dirigido a artistas de cualquier edad, que presenten obras tridimensionales, hasta un máximo de dos, con temática y técnica libres, de cualquier tendencia pero con el límite físico de 2 metros de alto y que puedan ser manipuladas por una persona.

Entre las presentadas, Fundación Caja Rioja seleccionará las que participarán en la exposición itinerante que comenzará en enero en su centro de Arnedo, pasará después de por Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada y finalizará en mayo en Logroño, donde dará a conocer las obras ganadoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  3. 3

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  4. 4 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  5. 5 «El sexo explica a mis personajes»
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  8. 8

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  9. 9 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El XVII Certamen TransformArte ofrece un premio de 1.300 euros y menciones de 150

El XVII Certamen TransformArte ofrece un premio de 1.300 euros y menciones de 150