Entre castings y platós En la película '70 Binladens' como voluntario de la DYA El logroñés Cristian Madorrán se abre camino en el cine desde un segundo plano ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Viernes, 11 enero 2019, 08:17

Dice encontrarse en un momento de tránsito, en un limbo con salida por dos puertas: la actoral y la empresarial, aunque tampoco descarta solapar ambas actividades. Cristian Madorrán es un logroñés (de Varea, por más señas) del año 82, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Pero en su vocación empresarial se cruzó hace unos cuatro años el cine, coincidiendo con el rodaje de la serie 'Gran Reserva' (RTVE) en La Rioja. «Acompañé a una amiga al casting en Briones, pero me liaron y acabé rellenando la ficha. Me llamaron cinco veces para participar en la serie como figurante y a mi amiga no», recuerda. Aquella experiencia le permitió codearse con actores como Ángela Molina o Aitor Luna, y «me empezó a picar la curiosidad del mundillo», reconoce.

Cristian Madorrán en la serie de TVE 'Centro médico', en el docu-drama histórico 'The Heritage Project y en el corto 'La decisión'

Aunque nunca hasta entonces había estado vinculado al mundo del espectáculo, Madorrán se reconoce muy polivalente, entusiasta y curioso, lo que le llevó a postularse en nuevos castings. ¿Recuerdan aquel spot de La Rioja Turismo titulado 'Viajar a la riojana' y donde se decía «preguntar a un riojano dónde comprar un buen vino y que te contesten ocho...»? Pues allí estaba Cristian, entre uno de los ocho y caracterizado como camarero.

Luego se enteró de la llegada de 'Olmos y Robles' a Ezcaray, y no se lo pensó. «Me llamaron cuatro días para la primera temporada y cuatro para la segunda, siempre como figurante. Hacía de agente de la Interpol, y anduvimos por el monte con Rubén Cortada y Pepe Viyuela».

«He hecho todos los perfiles de la medicina y de acción porque soy un tipo grande»

Aquello le animó a ampliar su radio de acción a rodajes del País Vasco y Navarra. En esta última comunidad se filmó su primer cortometraje, curiosamente llamado como él, 'Cristian', y donde interpretaba a un espeleólogo. «Ahí tuve mi primer papelito», recuerda. También intervino en el corto 'La decisión' como enfermo postrado en cama a lo largo de toda la cinta, dada su elevada estatura, y que resultó finalista en el último festival Sueños en Corto del café Bretón, en Actual.

Y de ahí, a la serie 'Centro médico' de TVE, en la que ya ha intervenido en cuatro capítulos como actor episódico en los papeles de técnico de trasplantes, anestesista y cirujano auxiliar, y con alguna frase. Destaca el realismo de este 'quirófano' televisivo, donde están asesorados por auténticos doctores.

Durante los últimos meses Cristian Madorrán también ha tenido pequeñas intervenciones en largometrajes como '70 Binladens', 'La pequeña Suiza' y 'El silencio del pantano', donde asoma a la pantalla caracterizado como agente de la DYA, camarero y policía criminalista.

Un hombre 'proactivo'

«He hecho todos los perfiles de la medicina y también de acción porque soy un tipo grande», comenta desde sus 188 cm. de altura. Además ha tocado algún palo publicitario, trabajos que siempre ha compaginado con la profesión que hasta ahora le ha dado de comer. Y aunque actualmente está valorando orientar su futuro hacia el cine, Cristian Madorrán dice estar contento «porque no es una cosa a la que pensaba llegar». Reconoce, eso sí, que «actor profesional no soy; no tengo formación ni es la idea».

«Si tengo que destacar algo en mi vida creo que ha sido la proactividad», comenta, para luego relatar su faceta deportiva como antiguo directivo de la UDL y la Peña Deportiva Varea; sus premios de relato corto en los concursos de CVNE y 'Efecto mariposa'; sus habituales salidas al cine y el teatro; sus pinitos como modelo de peluquería...