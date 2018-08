CARTELERÍA MODERNA

Estamos en temporada baja de exposiciones y en alta de fiestas patronales. La Rioja se agita en gustosas celebraciones. He posado la mirada en algunos carteles que alegran calles y plazas. En breve dejarán una melancólica y aleccionadora cosecha de décollages (restos de su arrancamiento) que, si bien se mira, también son arte.

El cartel ha de ser 'un grito en la pared', debe ofrecer una imagen que nos incite a acercarnos para enterarnos del pormenor. Pero está cambiando radicalmente; camuflando, cuando no equivocando, el prístino mensaje. En la mayoría de los de esta hora figuran fotos de los actuantes, como distribuidas a la remanguillé; o figuras que remedan la cabeza de un toro. Entre los primeros, los de Alfaro y Calahorra. Entre los segundos, los de las ferias organizadas por los empresarios Martínez Labiano -vulgo Chopera-, con pujos de modernidad pero de escaso valor plástico. El año pasado, las ferias de San Sebastián y Logroño se anunciaron con unas cabezas de toros peculiares: 'Los peines del viento', de Chillida; y una cepa, respectivamente. Este año, en el de la Bella Easo la cabeza del bruto la representa un pincho de anchoa, guindilla y aceituna; y en el de Logroño, cepa, hojas y racimo. Trabajos fotográficos de diseñadores -que gustan llamarse 'afichistas'- más aptos para anunciar un concurso gastronómico o una vendimia que una feria taurina. (Es como si se quisiera camuflar o desvirtuar la imagen del animal que va a morir en un espectáculo que, para muchos, es realidad sangrienta, baja infamia, brutalidad innoble). El ratón ha ganado la partida al pincel y la vanguardia en cartelería, a la rigidez de la lidia. ¿Qué evolución pueden promover unos toreros que no pierden ocasión de brindar, 'con admiración y respeto', al gran garañón nacional?

Así las cosas, y considerando que durante las corridas en La Ribera hay un incesante ir y venir al bar, propongo para 2019 este cartel: Vaso de plástico trasparente -base estrecha y boca ancha, con cubalibre o gintónic dentro- del que asomen dos pajitas a modo de cuernos, con dos cubitos de hielo a modo de ojos y una rodaja de verde limón semejando la boca. O sea, la cabeza de un toro dadaísta.

Que el personal ya no se dispute los actuales carteles para decorar el merendero o el bar pone manifiesto su falta de atractivo. Con lo bonito que sería, por mediación de ellos, subir a los altares de la fama supracomunitaria a Aguado, Burgos, Del Río, Herráiz o Uríszar.

De niño -perdón por la confidencia- me aficioné a la pintura admirando los carteles de Roberto Domingo, Ruano Llopis, Cros Estrems, etc. en mi pueblo vallisoletano. Mucho me han cambiado el color del pelo, el orden en las vísceras y la potencialidad de las ilusiones; pero el chaval que todavía albergo me dice que no se hubiera aficionado con los actuales.

Por cierto: El primer décollage lo creó Mimo Rotella, tras contemplar, en Barcelona, unos carteles de toros arrancados. Supo ver la flor en el estercolero. Hoy es todo flor... Flor de un día. Lástima.