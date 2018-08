Cartel musical para niños y familia Martes, 14 agosto 2018, 23:18

Como ya se anunció días atrás, en el cartel de MUWI Sunday figuran Little Niño, proyecto literario que nos acercará a la música de The Beatles; los DJ Guatecón y Miss Biotza, esta última con una de sus personales sesiones electrónicas enfocadas a toda la familia, y la banda de sonido californiano Smile, la riojana Mutagénicos y el sexteto donostiarra Ghost Number & His Tipsy Gypsies.