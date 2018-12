AY, CARMENA

Sin poder ni querer evitarlo, a Carmen Maura la recuerdo siempre en 'Ay, Carmela', sobre el escenario, envuelta en la tricolor como la libertad guiando al pueblo frente a las balas de los franquistas. Cosas mías y de Sanchis Sinisterra. Aunque en la película de Saura hace de actriz de variedades, de cómica de las de antes, ella es mucho más de cine. Ir a verla por primera vez al teatro me llenaba de emoción. Era el día de la Constitución. Cuarenta años después del 78. En España parece que todo tenga que durar cuarenta años. Y, sin embargo, como el propio aniversario, 'La golondrina' me produjo sentimientos contradictorios: la obra decepcionó mis expectativas aunque tiene cosas buenas con las que he de conformarme y que defenderé. Igual que la democracia.

El drama de Guillem Clua es bienintencionado y no está mal expuesto. Sus personajes son honestos y su sufrimiento, el de muchos. Poco que objetar. La trama, bastante previsible desde el comienzo, no pretende engañar ni tampoco aleccionar más allá del humanismo que la inspira: amor y no odio; tolerancia, no fanatismo; perdón y memoria... Todo aquello que nos hace dolorosamente humanos frente a la monstruosidad y el miedo. Es tan clara y sencilla que parece algo cándida. Pero quizás, en los tiempos que corren, cuando todo parece confundirse, cuando vuelven oscuras amenazas que creímos superadas, quizás haga falta pronunciar de nuevo palabras básicas de forma tan clara y sencilla que incluso los más recalcitrantes lleguen a escucharlas. Palabras como libertad.

Amelia es profesora de canto. Ramón recurre a sus clases para ensayar una canción que, aunque ella todavía no lo sabe, les une estrechamente, 'La golondrina': es la golondrina que un día se fue y que vuelve a cantar... Pero Amelia no quiere cantar más desde que perdió a su hijo en un atentado yihadista. Y Ramón, que ha llegado a su casa con una excusa falsa, está empeñado en que conozca la verdad. O que la reconozca, más bien, porque quizás Amelia en cierto modo ya había perdido a su hijo antes de morir, quizás el ataque terrorista fue en realidad un atentado de odio en un bar gay y quizás ambos tengan en común algo más que una canción.

Las Ramblas de Barcelona, la sala Bataclán de París y el paseo marítimo de Niza están detrás de esta historia, pero también el bar Pulse de Orlando. Clua la escribió pensando en las víctimas, lo sean por la razón que sea, pero especialmente si lo son por una opción de libertad. Y la escribió también pensando en cómo sobreponerse al dolor y a la ira que produce perderlas.

Aunque ni Carmen Maura ni Félix Gómez logran toda la naturalidad y la emoción que precisa el drama bajo una puesta en escena muy convencional de Josep Maria Mestres, seguro que va a haber muchas madres que agradezcan a la actriz el coraje que demuestra en Amelia y su valor para terminar quitándose la venda de los ojos. Lo que verdaderamente nos hace humanos es la capacidad de sentir como propio el dolor de los demás, dice, y eso las madres lo saben bien. Y seguro que habrá además muchos jóvenes conmovidos por la dignidad que representa Ramón.

Hoy que de nuevo caen las balas en los mercados navideños, que regresa también la memoria del atentado de Atocha y que resurgen con fuerza los fascistas de ayer, habrá que volver a decir te quiero, aunque sea de un modo tan sencillo, antes de que sea demasiado tarde.