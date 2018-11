Carmen Iglesias protagonizará el homenaje que Logroño rendirá a Luis Díez del Corral Luis Díez del Corral Pedruzo, ilustre logroñés. :: L.R. La Biblioteca Rafael Azcona acogerá el día 31 una conferencia y dos ponencias sobre la figura del intelectual riojano MARCELINO IZQUIERDO LOGROÑO. Jueves, 1 noviembre 2018, 20:35

«Cuando me entra la melancolía, como a Royer-Collard y a Tocqueville, me voy a pasar un rato con los nietos y, olvidándome de que habrán alcanzado ¡el año 2050! cuando tengan mi edad, me deshistorizo y despañolizo y me pongo a jugar con ellos en una charca de la playa, pese a la protesta de mis riñones». Así se expresaba Luis Díez del Corral Pedruzo, uno de los intelectuales españoles del siglo XX más reconocidos a nivel internacional.

Hace veinte años que perdió Logroño a Díez de Corral, ilustre hijo de la ciudad, aunque no de los más conocidos ni reconocidos. Jurista, escritor, politólogo y, sobre todo, humanista, nació Díez del Corral en la capital riojana el 5 de julio de 1911 y falleció en Madrid el 7 de abril de 1998, ochenta y seis años después de una vida plena. Una vida trufada de obras fundamentales en la pensamiento político mundial como 'El rapto de Europa', nombramientos académicos de enorme prestigio, premios como el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1988 o el Nacional de Literatura, o cargos como el de presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

EL ACTO uLugar y fecha Miércoles, 31 de octubre, en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, a las 19 horas uParticipantes La profesora Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia; Rosario Díez Del Corral Garnica, hija mayor del homenajeado y doctora en Historia del Arte y María Isabel Murillo García-Atance, responsable del Archivo Municipal de Logroño. El acto será presidido por la alcaldesa de la ciudad, Cuca Gamarra. uOrganiza Ayuntamiento de Logroño

El Ayuntamiento rendirá un merecido homenaje a la figura de Luis Díez del Corral el 31 de octubre, en la Biblioteca Rafael Azcona, durante el que la historiadora, profesora y académica Carmen Iglesias disertará sobre la figura y el legado del ilustre intelectual riojano.

«Vete por el Mundo y maravíllate»

El acto, que estará presidido por la alcaldesa Cuca Gamarra, también contará con la presencia de la hija del homenajeado, Rosario Díez del Corral, doctora en Historia del Arte y especialista en el siglo XVI, quien bajo la expresión «Vete por el Mundo y maravíllate», que tantas veces escuchó de su padre, abordará su figura desde una perspectiva más humana y familiar.

También intervendrá en el evento Isabel Murillo García-Atance, responsable del Archivo Municipal de Logroño, quien disertará sobre 'Luis Díez del Corral en Logroño. Breve recorrido a través de las fuentes documentales'.