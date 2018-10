Carlos Vermut: «Lo único que me importa es hacer la mejor película posible» El cineasta madrileño estrena este fin de semana 'Quién te cantará', un drama protagonizado por Najwa Nimri y Eva Llorach IKER CORTÉS Martes, 23 octubre 2018, 00:38

Madrid. Abandonó la industria musical hace diez años. Ahora, acostumbrada al nivel de vida de una estrella, Lila Cassen (Najwa Nimri) se ve obligada a subirse a los escenarios de nuevo. Justo cuando la diva se dispone a dar el paso, sufre un accidente que la deja amnésica. Sabe quién es Lila, pero no se reconoce en ella. Así las cosas, deberá solicitar la ayuda de Violeta (Eva Llorach), una fan que la imita en el karaoke donde pone copas.

Así comienza 'Quién te cantará', el tercer largometraje de Carlos Vermut (Madrid, 1980). La cinta, que se estrena este fin de semana, reflexiona sobre la identidad y la relación entre el artista y sus admiradores. Dice el autor de 'Magical girl' (2014), filme con el que ganó la Concha de Oro de San Sebastián, que el punto de partida de este relato reside en la imagen que uno proyecta de sí mismo, un reflejo del que nunca se es totalmente consciente.

Procedente del mundo del cómic, a Vermut enseguida le llamó la atención la exposición mediática a la que están sometidos actores y directores. «Leía mis entrevistas y me daba cuenta de que la imagen que proyectaban de mí no era lo que yo consideraba que era. Me pareció muy interesante», recuerda.

Esa contraposición se convirtió en el germen de la que es, posiblemente, su película más accesible hasta el momento. «No fue algo consciente -reflexiona el realizador-. Es la historia que quería contar y nace de una intención de hacer cine género». En efecto, la cinta se inicia como una película de fantasmas que luego deriva en una cinta musical no en sentido estricto. A este respecto, «la propia historia te va llevando a un universo y a una manera de contarla que al público le puede parecer más accesible», concede.

Pero eso no significa que Vermut se haya pasado a facturar taquillazos y que su mano haya dejado de ser reconocible. Al contrario, cuando la película avanza hacia su conclusión lo hace «por el lado menos convencional», comenta. En este sentido, afirma que esa presión que uno siente cuando encara una nueva película, justo al terminar la promoción de la anterior, «se va diluyendo cuando llevas escribiendo cinco o seis meses. Al final lo único que te importa es hacer la mejor película posible».

La otra gran pata sobre la que se asienta el filme es el excelente trabajo actoral. Desde una fría y calculadora aunque maternal Carme Elías como Blanca, la mánager de la diva; hasta la temperamental Natalia de Molina, que encarna a Marta, la hija con la que, muy a su pesar, tiene que lidiar Violeta. Pero es el viaje que emprenden la diva y su fan, ese juego de espejos y sombras, el que marca el tono grave de una película que, aún así, se permite algunas notas de humor.

«Es mi amigo, pero hubo momentos en los que lo quería estrangular», confiesa entre risas Nimri. Para la actriz y cantante dar vida a Lila no ha sido nada fácil. «Fueron meses de elaboración muy heavy. Tuve que interpretar el vacío y llenarme de lo que Eva ha traído al rodaje». En el caso de Llorach, que debutó junto a Vermut, ha sido «terroríficamente hermoso» volverse a poner a sus órdenes.