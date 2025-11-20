Carla Montero visita Logroño con 'La dama de la niebla', una novela de amor, misterio y velocidad

La Rioja Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:19 Comenta Compartir

En su última novela, 'La dama de la niebla', la autora madrileña Carla Montero se acerca a las primeras mujeres que compitieron en carreras de coches. Lo hace con una historia de amor, de ambición y sospechas, que hoy presenta en Logroño, en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo a partir de las 19.00 horas.

En su novela se traslada a la Isla de Man en el 1938, en un contexto prebélico. Hasta este rincón remoto del mar de Irlanda llega una joven piloto española para participar en unas pruebas automovilísticas. Atrás ha dejado la muerte de su marido, el célebre Anton Behra, y un pasado lleno de heridas aún abiertas. Y en este lugar, el circuito donde se reúnen los grandes pilotos del momento, redescubrirá la pasión y la adrenalina.

En esta novena novela (ha firmado títulos como 'La tabla esmeralda' o 'El jardín de las mujeres Verelli'), Carla Montero vuelve a hacer gala de su feminismo y a reivindicar el papel de las mujeres que rompieron moldes en su momento. 'La dama de la niebla' es también un relato sobre la Europa de entreguerras a partir del cruce de miradas entre pilotos de distintas nacionalidades, a los que la inminencia del conflicto bélico sitúa en trincheras ideológicas diferentes.

