Con voz y carácter propios Todos los participantes en 'Amigos en concierto' aúnan sus voces bajo la dirección de Bratescu. / miguel herreros El Orfeón Logroñés comparte hoy el escenario del Auditorio de Logroño (20.00) con otras tres formaciones | Dos grupos corales y una banda de jazz arropan al Orfeón en la presentación de su nueva etapa, bajo las órdenes de Ion Bratescu ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Sábado, 29 junio 2019, 14:04

El Orfeón Logroñés, en una nueva vuelta de tuerca, protagoniza esta tarde un concierto compartido con otras dos formaciones corales (una de hombres y otra juvenil) y con una banda de jazz. Concretamente con el Coro de Hombres Ion Bratescu, el Coro Juvenil del Coro Sinfónico de La Rioja y la formación burgalesa Justfriends. La actuación, que presentan como 'Amigos en concierto', tendrá lugar en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño a partir de las 20.00 horas y con entrada gratuita.

Será la presentación del Orfeón Logroñés en su nueva etapa con Ion Bratescu en la dirección musical. El director de origen moldavo asumió esta responsabilidad en octubre pasado y, aunque guió el último concierto navideño con repertorio antiguo, ahora es cuando realmente se apreciará su sello personal en esta formación coral de 54 voces. «Con el nuevo director le hemos dado un giro a todo, a la puesta en escena, vestuario, repertorio... a todo», asegura Olivia Berdonces, presidenta del Orfeón. Y dice aún más. «Él quiere que, además de cantar y pasarlo bien, aprendamos música, solfeo, estilo musical, técnica vocal... Ahora trabajamos obras de más calidad, con acordes más complicados y más disonancias, pero mejor ejecutadas. Es un salto cualitativo, más que otra cosa».

Respecto al concierto de esta tarde, la primera parte reúne cinco piezas a capella interpretadas por el Orfeón Logroñés: 'Ubi Caritas' de Ola Gjeilo, 'Bogoroditsye Dyevo' de Rachmaninov, 'Eres tú' de Juan Carlos Calderón, 'Trilo' canción tradicional sueca con arreglos de Bengt Ollen y 'En La Rioja nací' de Llabrés y Monreal.

En la segunda parte se alternarán y combinarán las distintas formaciones sobre el escenario para brindar los temas 'Ameno' de Eric Levi, 'You raise me up' de Rolf Lovland y Brenda Graham, 'Bohemian Rapsody' de Queen, 'El libro de la selva', 'Say Something', 'Volare' de Domenico Modugno y 'Concert Celebration'. Y si son muchos los aplausos, habrá una sorpresa final.

El Orfeón Logroñés, heredero de anteriores agrupaciones con el mismo nombre, se fundó en 1974. Desde entonces acumula más de 700 actuaciones, tanto en La Rioja como en distintas capitales españolas y países europeos. En los últimos años ha definido un estilo propio y en constante renovación que le ha llevado a colaborar, por ejemplo, con el grupo local de heavy metal Zenobia o a abrir el Festival Actual 2016 con un mix de canciones del punk-rock español de los años 70 y 80. «Un orfeón no solo es cantar 'Ave Marías'. Pensamos que hay que hacer de todo, además de temas clásicos, para llegar a más público», argumenta su presidenta. Y prueba de ello es que el director musical, Ion Bratescu, «tiene en mente hacer un concierto sólo de música rock».

La mano de Bratescu

Ion Bratescu, también al frente del Coro de Hombres que hoy se estrena en el Auditorio, es originario de Chisinau, capital de la República de Moldavia. En el año 2017 trasladó su residencia a Logroño, donde en los últimos meses ha sumado nuevas voces al Orfeón Logroñés y ha renovado su repertorio y estilo. Como dice Olivia Berdonces, «a nuestro director le interesa hacer obras con mucha gente. Si fuéramos cien personas haríamos una 'Carmina Burana' estupenda».