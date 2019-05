Cara y cruz en los Max para La Garnacha y Guerreros

El premio Mejor Actor pasó de largo ante Nacho Guerreros

El actor calagurritano Nacho Guerreros vio pasar de largo el Max al Mejor Actor Protagonista, premio al que optaba por su personaje de transexual en 'Juguetes rotos', al igual que su compañero de reparto en la misma obra, Kike Guaza. El galardón fue a parar finalmente a Albert Salazar por su interpretación en 'A.K.A. (Also Known As)'.

Con 'Juguetes rotos', obra de Carolina Román, Guerreros regresa al drama y al teatro, donde se mete en la piel de un transexual en la última etapa de la dictadura franquista.