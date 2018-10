«Fue capaz de añadir algunas piezas al progreso y la innovación»

Dicen que el 'yellow submarine' se inspiró en el de Cosme García. Y el Ayuntamiento de Logroño anunció ayer que valora la posibilidad de encargar construir una reproducción del aparato para exponerlo en la ciudad. «Estamos madurando la idea por el coste y el lugar donde ubicarla», explicó la alcaldesa, Cuca Gamarra.

Quienes, de alguna manera, redescubrieron al inventor riojano fueron su tataranieto Cosme Simón García, de Aranda de Duero, y su biznieto Javier Egaña, de Bilbao, que acudieron a visitar la exposición junto a sus esposas. «Yo he descubierto cosas que no sabía de su figura. Gran parte de lo que ha hecho no lo sabía. En esta exposición hay un retrato de toda su figura, fue como un hombre del Renacimiento, con una gran creatividad», explicaba ayer Cosme Simón García tras visitar la muestra. Él se mostraba «muy agradecido al comisario y la Casa de las Ciencias» y «emocionado por todo el esfuerzo que se ha hecho para que Cosme García tenga un lugar importante dentro de La Rioja». Aunque lo atribuye a la casualidad, Cosme Simón reconocía que, como a su tatarabuelo, le gusta tocar instrumentos musicales.

Algo más de relación parece tener Javier Egaña, jubilado de una empresa naval y hermano del dueño de una empresa de construcción de armas antiguas. «Yo, desde pequeño, conocía bastante el tema. Mi tía Ángeles, que vivió con mi abuelo, hijo de Cosme García, nos contaba muchas cosas de él, aunque éramos niños y no lo percibíamos con la trascendencia que verdaderamente tiene», recordaba Javier, no sin esconder que estaba orgulloso «por tener un antecedente en la familia que fue capaz de añadir algunas piezas importantes a la construcción del progreso técnico y a la innovación de la época».