UN CANTO EXQUISITO

Vaya por delante que no me parece este concierto muy apropiado para la sala grande de Riojafórum por su problemática acústica y por el enorme tamaño de escenario y sala para un concierto barroco. Daba compasión ver a la docena de intérpretes perdidos en medio de la inmensa caja acústica (preparada para albergar una orquesta sinfónica completa más un hermoso coro detrás), además sin un detalle floral o alguna estratégica mampara que ayudara a proyectar mejor el sonido. Por si fuera poco, el programa incluía en la primera parte el Concierto para clave y cuerda BWV 1054 de Bach y prácticamente no llegaba a la sala el débil sonido del clavecín, instrumento que, como la guitarra, tiene muy poco volumen sonoro. Un error de programación que alguien tenía que haberles advertido.

Pero vayamos a lo musical que fue de mucho nivel. La Orquesta Barroca de Helsinki es una formación que está en la cresta de la ola en estos momentos y lo demostró con creces en todas sus intervenciones, pero especialmente en la segunda parte con una interpretación intensa de la Sinfonía en mi menor de Johan Helmich Roman, el padre de la música sueca, también llamado 'el Haendel sueco'. Me gustó el color instrumental, la vitalidad mostrada y la rica acentuación, despojada de la agresividad de otros grupos barrocos historicistas, con un discurso refinado y natural. Como acompañantes en las obras vocales fueron un complemento perfecto, pendientes al milímetro de arropar a la voz protagonista con gran riqueza de matices.

El director Aapo Hákkinen es el alma de este formidable grupo y supo obtener las más delicadas inflexiones musicales. Como gran clavecinista que es, no pudimos disfrutarlo en el concierto de Bach por las razones antes explicadas, así que tendremos que esperar a que regrese a alguna de las Semanas de Música Antigua y oírle en condiciones en la sala de cámara, que es la ideal para ese instrumento.

Y queda para el final la excelente soprano emeritense María Espada, que tuvo una actuación extraordinaria. En el Salve Regina de Pergolesi estuvo exquisita en la gradación dinámica con apianados celestiales y un canto barroco de suma elegancia. En la segunda parte pudo lucir toda su potencialidad en las tres arias de Haendel que cerraban el programa. En el aria de Deidamia, última ópera de Haendel, comenzó con unos fraseos de gran finura para atacar la parte de furore con una suficiente coloratura.

Venía luego la contundente aria de Ezio 'Misera, dove son' donde expuso el más amplio catálogo de virtudes del canto barroco, del que es una consumada referencia europea. Todavía fue capaz de elevar más si cabe el nivel de excelencia de su canto en el aria de Alcina 'Ah! Mio cor' donde ya el ataque cortante de los finlandeses presagiaba algo grande. Nunca había oído esta larga y completa aria haendeliana con tanta emoción y calidad. Formidable exhibición de canto plena de exquisiteces musicales. Obsequió los intensos aplausos con un delicado villancico del compositor renacentista alemán Michael Praetorius.