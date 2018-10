Canciones que cambiaron el mundo Jesús Vicente Aguirre, ayer en Espacio Santos Ochoa, en el ciclo 'Poesía cantada'. :: Justo rodríguez Jesús Vicente Aguirre abrió el ciclo 'Poesía cantada' reivindicando el poder transformador de la canción social J. SAINZ Martes, 2 octubre 2018, 23:27

logroño. Con un verso, es verdad, no haces un mundo nuevo. Con un verso no llevas pan y techo al niño vagabundo, ni llevas medicinas al campesino enfermo, sobre todo no puedes hacerlo ahora mismo. Pero vamos a ver... Con un verso, con muchos versos como estos de Julio Aguilera, con canciones inolvidables como 'La batalla del verso', cantautores como Jesús Vicente Aguirre combatieron con esa arma cargada de futuro que un día fue la poesía. «Yo creo que la canción sí ha contribuido a cambiar el mundo -afirma-. De los Beatles a Bob Dylan, de Raimon a Paco Ibáñez y tantos otros, las canciones comprometidas movieron el mundo entero y movieron España».

Y también La Rioja la movieron con sus canciones Carmen, Jesús e Iñaki. Aguirre, integrante del emblemático trío riojano de la Transición y del proceso autonómico de la antigua provincia de Logroño, autores del reivindicativo himno popular 'La Rioja existe pero no es', abrió ayer en Espacio Santos Ochoa un nuevo capítulo del ciclo 'Poesía cantada: entre versos de amor y lucha', organizado por la Cátedra de Español de la Universidad de La Rioja.

Lo hizo remontándose al año 1964, cuando en plena dictadura franquista, el cantautor valenciano Raimon entonaba pese a la censura 'D'un temps, d'un país': De un tiempo que será el nuestro, de un país que nunca hemos hecho, canto las esperanzas y lloro la poca fe...

«Habíamos apostado por una sociedad más justa y lo expresábamos en canciones, aunque nos lo prohibieran»

La eclosión de la canción social o de protesta, la canción de autor «por las cuatro esquinas de España», llegaría en los setenta. Él y su compañera Carmen Medrano se entregaron a «la canción entendida como una forma de comunicación con los demás a través de la música y la palabra y del compromiso con el tiempo que nos tocaba vivir». «Habíamos apostado por una sociedad más justa y lo expresábamos en canciones, aunque nos lo prohibieran».

En el 74 tuvieron que dejar el país y recorrieron Europa actuando para el exilio. Cuando regresaron ya con Iñaki completando el grupo se convertirían en bandera de una Rioja que también aspiraba a participar de la democracia y las libertades. «Íbamos de recital en censura y de censura en recital, pero ahí estábamos, recorriendo nuestros pueblos y viendo cómo la gente encendía cerillas en los conciertos. Aquello representaba un sentimiento de unidad».

¿Y hoy? Como dice Luis Pastor en su magistral poema 'Qué fue de los cantautores': «Aquí me tienen, señores», «cantautor, a tu trinchera», «cantautor a tus canciones»... Y como cantaba la recordada Carmen en 'La batalla del verso': En la efigie de la conquista brilla una diadema: la canción, el verso y la palabra.