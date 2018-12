'Campeones', de Javier Fesser, se queda fuera de los Oscar El largometraje no ha pasado el corte y no estará entre las nueve nominadas a la mejor película de habla no inglesa I. CORTÉS Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:18

Madrid. No ha podido ser. 'Campeones', la película escogida por la Academia de Cine española para representar a nuestro país en los Oscar, no ha pasado el primer corte y finalmente no estará entre los nueve largometrajes que cuentan con opciones a ganar la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa. El anuncio lo daba en la madrugada del martes la Academia de Hollywood, que apostaba, entre otras, por la colombiana 'Pájaros de verano', de Cristina Gallego y Ciro Guerra, y la méxicana 'Roma', de Alfonso Cuarón. Completan la lista 'The Guilty' (Dinamarca), 'Never Look Away' (Alemania), 'Shoplifters' (Japón), 'Ayka' (Kazajstán), 'Capernaum' (Líbano), 'Cold War' (Polonia)y 'Burnin' (Corea del Sur).

Se acaba así la carrera hacia los Oscar de una cinta que, aún así, tiene un largo recorrido por delante. No en vano, la pasada semana obtuvo once nominaciones a los Goya -se verá las caras con 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, que ha obtenido once nominaciones-, entre ellas las de mejor película, mejor director, mejor actor protagonista y mejor actor y actriz de reparto. La de Fesser es también la producción española más taquillera del año con más de 19 millones de euros recaudados. Protagonizada por Javier Gutiérrez, 'Campeones' cuenta la historia de un entrenador de baloncesto profesional que se ve obligado a entrenar a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual.

Pese a todo, España aún cuenta con opciones de premio en la gala de los Oscar. 'El silencio de otros', una cinta que pone el foco en la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista, ha pasado el primer corte junto a otros catorce películas en la categoría de mejor documental. Además, 'Madre', también de Rodrigo Sorogoyen, ha pasado el primer corte en la categoría de mejor cortometraje.

El 23 de enero se realizará la lectura de los candidatos definitivos a los premios, que se entregarán el 24 de febrero.