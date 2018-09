CAMISA DE FUERZA

Una vez entrevisté a Miguel Ángel Revilla. Fue por teléfono, y no recuerdo nada de lo que me dijo. Colgué y fue como despertar de un sueño, luego bajé la mirada al folio y vi que no había notas ni frases ni nada, sólo garabatos de esos que se hacen de forma automática, espirales y trazos incomprensibles. Me costó recuperarme, porque la charla con Revilla me dejó el cerebro frito, ametrallado por una balacera de chascarrillos, anécdotas y ocurrencias que caían por todas partes, explotando entre bisontes de Altamira y botes de anchoa en conserva.

Revilla, al que pronto habrá que darle una sección fija en 'El Hormiguero', es el ejemplo perfecto del político espectáculo, una clase de populismo que está imponiéndose en todos los partidos; la gente no quiere ruedas de prensa con datos, mapas, ni planes a medio plazo, es más eficaz el aturdimiento narcótico de la diversión.

El alcalde de Vigo presentaba hace unos días las luces de Navidad. Parecía un imitador de Ozores. Hablaba, se reía y cada nueva ocurrencia que salía de su boca era como si se tirase encima una palada de estiércol; el hombre parecía disfrutar en el fango de sus desvaríos. Además de alcalde, este señor es economista, oficial de la Marina Mercante y Presidente de la Federación de Municipios.

Ahora conocemos su talento para el absurdo, que no se sabe si es innato o ensayado. Su actuación dejó en segundo plano otra cosa inexplicable: presentar las luces de Navidad en verano. Los meses preelectorales están llenos de majaderías.

Hay que ser muy narcisista para no ver que se está haciendo el ridículo, y esa egolatría es imprescindible para estar hoy en la primera línea política. Lo vemos todas esas veces en las que nuestros representantes hablan en plural creyéndose Carlomagno, que firmaba «Nos Carolus» (nosotros, Carlos).

Yo he visto a muchos políticos riojanos referirse en tercera persona. Sanz, por ejemplo, usaba la fórmula «este presidente ha hecho, este presidente ha dicho», y no sabías si el que estaba ante el micrófono era ese Presidente del que hablaba el Presidente u otra persona distinta. Cuando hablan así parece que van a acabar abrazándose a sí mismos; tampoco estaría mal, es la postura de la camisa de fuerza.