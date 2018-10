«No hay camino fácil cuando haces algo hermoso» Miguel Olano ante el Teatro Bretón antes de un ensayo esta semana. :: díaz uriel El tenor riojano Miguel Olano interpreta 'Tutto Puccini' en un recital lírico en el Teatro Bretón junto a la soprano italiana Irene Cerboncini Miguel Olano Tenor J. SAINZ* JSAINZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 3 octubre 2018, 23:13

«La voz es el instrumento más importante». El tenor cenicerense Miguel Olano protagoniza hoy el recital lírico 'Tutto Puccini' en el Teatro Bretón (a las 20.30 h.) junto a la soprano italiana Irene Cerboncini. Será un repaso a los papeles que han marcado sus veinticinco años de carrera operística. Y será también la ocasión de escucharle en el escenario que le faltaba. «Si con tu voz eres capaz de expresar lo que sientes -afirma-, en cualquier género musical, vas a llegar al público».

-¿Cómo va a ser 'Tutto Puccini'?

u'Tutto Puccini', recital lírico uIntérpretes Miguel Olano (tenor), Irene Cerboncini (soprano) y Javier Pérez de Azpeitia (piano) uPrograma arias y dúos seleccionados de las óperas 'La fanciulla del West', 'Gianni Schicchi', 'La bohème', 'Madama Butterfly', 'Manon Lescaut' y 'Tosca' uTeatro Bretón, 20 30 h

-Es una gala en la que voy a cantar con la soprano Irene Cerboncini, que debutó 'Tosca' conmigo en Edimburgo hace veinte años. Vamos a cantar las arias y duetos más importantes de Puccini; un repaso a todas sus óperas que he hecho. Será un gran acercamiento al compositor porque son personajes ya vividos tanto por Irene como por mí en representaciones operísticas y, aunque aquí tendremos que conformarnos con un piano de cola, con un pianista excelente, eso sí, y es imposible alcanzar los colores de voz que logras con una orquesta, serán interpretaciones totalmente sentidas.

-¿Cuáles son las óperas que le traen mejor recuerdo?

-Todas son recuerdos magníficos. Debuté con 'La bohème', seguí con 'Tosca', 'Manon Lescaut', 'Butterfly', 'Turandot'...

-Todo Puccini.

-Prácticamente he cantado todas sus óperas, sí.

-Siempre ha sido su compositor.

-Sin duda. He cantado Verdi, he cantado Donizetti... Pero Puccini ha sido siempre el que mejor se adapta a mis características vocales y a mi manera de sentir. Es el compositor con el que más puedo expresar.

-¿Ha sido la voz la que ha determinado su carrera?

-En cierto modo sí, como a todo cantante, pero siempre he intentado elegir yo mismo mi camino. Y eso es algo que en este mundo te pasa factura si no haces todo aquello que te mandan.

-¿Es un mundillo rencoroso?

-Es un mundo con muchos intereses, de directores de teatros, de agentes... Pero yo creo que me he desenvuelto bien priorizando siempre mi voz y mi forma de entender este arte. No he perdido ni la voz ni la cabeza y tampoco tengo espinas clavadas. Hace cinco años debuté 'Otelo', que era una de mis aspiraciones: poder sentir lo que siente ese personaje en esa ópera.

-¿Su registro sigue siendo de tenor lírico dramático o ha cambiado?

-Sí, tenor spinto, tenor de fuerza. Una voz dramática que canta lírico, que también puede con las frases blandas. Puedes jugar con la voz, con los colores vocales. Es lo que trato. Conservo la voz fresca. Es triste tener la voz demasiado gastada y tener que ir detrás de ella. Pero yo, gracias a Dios, domino mi instrumento y ahora además puedo manejarlo con más experiencia y con la expresividad de una persona con muchas óperas y muchos conciertos. Y me estoy dando cuenta de que además de una voz operística tengo una voz concertística, que puedo hacer música de cámara: Bellini, Donizetti, Tosti...

-Esa voz faltaba en el Bretón, ¿no?

-Así es. En su día tuve que cancelar a causa de una traqueítis. Venía de cantar 'Don Carlo' en París y me pasó aquí lo que no me ha pasado nunca. Por suerte he podido cantar tres veces en Riojafórum, pero tenía muchas ganas del Teatro Bretón. Tengo una ilusión especial y la gente en la calle me demuestra que también tiene ganas. Si un cantante ve que el público está contento lo da todo.

-Era 'el tenor deseado' entre el público riojano, escribió en cierta ocasión Eduardo Aísa.

-Era como si me faltase algo. Es una espinita clavada que tengo muchas ganas de sacarme. Tengo muchas ganas de vivirlo y de sentirlo.

-¿Qué balance hace de sus más de veinticinco años de carrera?

-Son veinticinco años de carrera operística, pero realmente treinta desde que debuté en la Sala Gonzalo de Berceo con un primer concierto emotivísimo ante mis paisanos que después repetí en el Ateneo de Madrid. El balance es muy positivo. No podría ser de otro modo habiéndome podido dedicar a la lírica a este nivel.

-¿Ha sido difícil el camino desde su Cenicero natal a los grandes escenarios de la ópera mundial?

-No hay camino fácil cuando haces algo hermoso.

-¿Hacia dónde apunta su futuro?

-La música de cámara me atrae mucho. Creo que tengo muchas posibilidades después de mi experiencia operística. Me estimula tener al público más cerca. Y quiero también transmitir a través de la enseñanza lo que yo he aprendido y lo que yo he podido vivir y sentir.

-¿Cuesta acercar la ópera al gran público español?

-Yo creo que las cosas están cambiando y se está facilitando mucho el acceso al gran público, incluso demasiado. El público se tiene que informar, si no, no tiene excusa. La ópera nunca se pasará de moda.