UNA CALLE PERFUMADA DE CANTÁBRICO

Desconozco la razón por la que Aguado ha decidido no exponer en estas fechas en su galería, cuando su muestra era una de las clásicas. ¿Por cedérsela a la hondarribitarra Isabel Gómez Maza, una de sus alumnas dilectas, hasta el 5 de enero? Con esta exposición la calle san Antón ha quedado perfumada de Cantábrico. Casi todo lo que exhibe son marinas que, si se me permite la ucronía, hubiesen gustado a Pío Baroja, por las brumas que difuminan el paisaje y los tintes grises que lo dulcifican y amansan.

Que es una mujer sensible y, en cuanto tal, añorante, no cabe duda. Pero me parece prematuro echar las campanas al vuelo en cuanto a su valía pictórica, al ser esta su tercera exposición individual. Pospongo el juicio para cuando vea cómo acomete la figura; o el paisaje riojano, que tan brillantes recreadores y epígonos ha tenido y tiene, pese a presentar, en particular las viñas otoñales, dificultades que añusgan y hacen desistir a muchos pintores.

Acerca de que el personal dice que el arte moderno lo pinta un niño de cinco años, la respuesta de la artista ha sido contundente: «Que lo intenten. Es complicado enfrentarse a un lienzo vacío y expresar en él los sentimientos que te provoca un paisaje, un modelo o tu propio estado de ánimo». Los sentimientos de un niño de esa edad no son los mismos que los de una mujer de la suya y, por lo general, tampoco tratan de expresar sobre un lienzo lo mismo. El niño juega, el adulto labora. Pintar su mar, el que tiene en la mente o el reinterpretado de fotografía -no creo que ante él haya instalado el caballete-, probar casi todas las gamas tonales, texturar a su antojo, encabalgar figuración y abstracción le ha tenido que dar más de un quebradero de cabeza.

Sus cuadros tienen la suavidad cariciosa de los pinceles y la energía cortante de la espátula. ¿Será ella así en la intimidad? En cuanto rayan el mínimun pictórico y el ascetismo, son minimalistas (concepto escultórico y heredero del expresionismo abstracto). Proclaman tal filiación la utilización de los colores, las formas simples, el lenguaje sencillo, etc., que, contra lo que pudiera parecer, si a veces son producto de manchar y a ver qué sale, otras son el resultado de una profunda meditación y de no poca contención. En cuanto a etiquetarlos de expresionistas... ¿Dónde está el empleo atrevido del color, la distorsión en las figuras, los extremos emocionales? Los expresionistas puros pintan para manifestar una alteración del ánimo intensa, generalmente penosa, acompañada de conmoción somática. Cuando se pinta por gusto, sea cual fuere el tema que se aborda o el ismo a que se afilie, es sin duda impelido por las 'propias emociones' (agradables, se entiende). En cualquier caso, acojámonos al juicio de Stephen Little, gran teórico de la cosa: «A veces es más fácil definir un 'ísmo' diciendo lo que no es o en contra de qué surgió, que ofreciendo una definición de sus características esenciales».

Cuelga también algún cuadro abstracto, y un racimo gigante, al estilo del estudio donde se formó. Con él tocan a vísperas, a que va a profundizar en el paisaje riojano.

Celebrémoslo.