Integrantes de la Cuarentuna de Oviedo que actuará el sábado en el teatro Ideal de Calahorra. PROMOCIONAL

Calahorra acoge una completa y variada agenda con música, arte, ocio e historia

El teatro Ideal ofrece tres eventos, el Consejo de la Juventud organiza 'Lunarte', habrá cita de Riojazz y siguen los actos de Amigos de la Historia

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:08

La actividad cultural y de ocio del fin de este fin de semana en Calahorra resulta abrumadora por la cantidad de propuestas. En el ... teatro Ideal este viernes tendrá lugar un concierto del Orfeón Calagurritano 'Pedro Gutiérrez' (dirigido por Eduardo Peña), la pianista Ángela Irisarri y los rinconeros Silvia y Manolo, a las 20.30 horas, con entrada a 10 euros.

