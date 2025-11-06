Calahorra acoge una completa y variada agenda con música, arte, ocio e historia

La actividad cultural y de ocio del fin de este fin de semana en Calahorra resulta abrumadora por la cantidad de propuestas. En el ... teatro Ideal este viernes tendrá lugar un concierto del Orfeón Calagurritano 'Pedro Gutiérrez' (dirigido por Eduardo Peña), la pianista Ángela Irisarri y los rinconeros Silvia y Manolo, a las 20.30 horas, con entrada a 10 euros.

El sábado estará en el Ideal la Cuarentuna de Oviedo (Tunos Veteranos de la Universidad de Oviedo), a las 20.00. La entrada vale 10 euros en el patio de butacas y platea; 8, en el primer anfiteatro y 6, en el segundo. El recinto acogerá el domingo, a las 19.00, la gala del Club Taurino de Calahorra, gratis con invitación, y amenizada por Carlos Pérez.

Por otro lado, el sábado destaca el programa 'Lunarte', del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra. A las 17.00, José Manuel León Meliá dirigirá la cita 'Café y corto' en la Casa Santa. El Palacio Episcopal tendrá tres pases de microteatro con Tagaste, a las 18.00, 19.00 y 20.00 (con un donativo de 2,50 euros para el edificio). En el Museo de la Verdura se prevén tres pases de teatro de improvisación a las 18.00, 18.30 y 19.00. El centro cultural Fernando Herce (Asfinca) acogerá dos sesiones de un taller de pintura fluorescente a las 18.00 y 19.00; y la Casa Santa magia con Germago a las 19.30.

'Lunarte' seguirá con el concierto de Soul Rise Gospel, a las 20.30 en el Museo de la Verdura que con el Museo de Pasos y la Casa Santa abrirán de 17.00 a 22.00 gratis y el Centro Cultural Fernando Herce tendrá un encuentro con artistas a las 21.30 en el que colabora la Asociación Argentina La Escarapela.

El ciclo Riojazz estará presente el sábado en la sala de la Fundación Caja Rioja con La Rioja Big Band y Daniel Amatriain, a las 20.00. La entrada cuesta 10 euros anticipada y 12, en taquilla. Los que acudan también podrán ver la exposición de 'Tiene Tela'.

Sapo Producciones realizará el sábado, a las 18.00 horas, una ruta teatralizada por el casco antiguo, por 5 euros la entrada.

La Asociación Amigos de la Historia, dentro de sus actos de 'Antes de que llegue el invierno 2025', ofrece este viernes, a las 20.00, la conferencia 'Juan Felipe, el relojero que soñó con volar', con Marcos Herreros en la Ermita de la Concepción. El sábado, a las 11.00 y 16.00, habrá visita al cementerio de La Planilla con Ana Jesús Mateos, sobre la decoración no figurativa. El domingo se hará un viaje al yacimiento arqueológico y centro de interpretación de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama, con salida a las 10.00, en coches particulares, desde el aparcamiento del silo.

Además, en la ciudad se celebra la XIX Feria de la Golmajería, de 11.00 a 20.30 el sábado y de 11.00 a 14.00 el domingo, en la carpa del paseo del Mercadal. Incluye visitas guiadas, catas, talleres infantiles y cuentacuentos. Y continúan las XVI Jornadas de la Cazuelilla hasta el domingo.