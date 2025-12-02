'La cabrera de la calle sin salida', un cuento para visibilizar a la mujer rural La publicación ha sido elaborada con la colaboración de usuarios de la asociación Igual a Ti

Dar visibilidad a la mujer del mundo rural riojano es uno de los principales objetivos del cuento 'La cabrera de la calle sin salida', tercer volumen de la colección infantil 'Jairo y Lucía nos cuentan La Rioja', que ha elaborado Literaria Kalean/literatura en la calle, contando con la colaboración de usuarios de la asociación Igual a Ti.

La iniciativa se enmarca en el programa 'Conociendo nuestros pueblos', que se ha presentado este martes por parte de sus fundadores Ainara G. Álava, ilustradora, y Sergio H. López-Pastor, escritor, junto con la presidenta de Fademur Rioja, Mila Díez; el presidente de Igual a Ti, Jorge Ortega; y dos de los participantes en el proyecto, Jorge Laencina y María Angulo.

Flores es una mujer de 93 años, de Cervera de Río Alhama, «sandunguera» según el término usado en la propia localidad, «muy alegre» que se prestó para el cuento a aportar su experiencia tanto en la confección de las típicas alpargatas cerveranas como en las hojuelas, dulce «que acaba teniendo un papel muy importante» en la historia.

Sobre esas mimbres se creó 'La cabrera de la calle sin salida' porque, como cuenta Sergio H. López-Pastor, «ella misma nos la nombró», lo mismo que les dio las bases para hablar de las hojuelas y de las alpargatas, «siempre cantando, es que es un personaje de cuento».

Para Ainara G. Álava, se trata con toda esta colección -el primer volumen, dedicado a las almazuelas y el segundo, a la cantería- de «dar visibilidad a la mujer rural de La Rioja», pero especialmente, ha apostillado López-Pastor, «de que los pequeños vayan adquiriendo el hábito de la lectura y conociendo su entorno y sus gentes».

Una edición que cuenta con adaptación a la lectura fácil, mediante un código QR que se puede consultar al final del volumen, y que, además de poderse leer, «cuenta también -como el resto de títulos de la serie- con actividades, para inmiscurise también en el entorno» de la historia. Un trabajo en el que, como ha dicho su responsable, han participado en total «entre 50 y 60 personas».

En palabras de Mila Díez, esa serie de cuentos pone en valor a «mujeres valientes y portentosas», son libros que hablan «de mujeres, de trabajo, de igualdad, de esas mujeres que, por decisión propia y antes que nosotras, han ido conformando lo que es el espacio rural, vamos a ponerlas en su lugar».

Jorge Ortega, por su parte, se ha mostrado «muy ilusionado» por el proyecto «como con todo lo que nos facilite la lectura para las personas con discapacidad intelectual», recordando que, en los entornos rurales «es donde contamos con los apoyos naturales, es nuestro ideal de atención porque siempre hay alguien, el vecino, el de la tienda, el párroco, el alcalde, que puede echar una mano».

María, que ha colaborado tanto con el texto como con las ilustraciones del cuento, ha afirmado que «ha sido una experiencia muy bonita y agradable, nos lo hemos pasado muy bien», además de definir a Flores como «una mujer artesana que tiene mucho salero y es muy sandunguera, muy festiva».

Precisamente, una de las principales cualidades del cuento es que está adaptado a lectura fácil, algo en lo que ha tenido papel protagonista José, quien ha explicado que «se trata de que, con la lectura fácil, lo pueda entender todo el mundo», lo que se consigue, por ejemplo «cuando una palabra no se entiende, se pone al lado un glosario y su significado».