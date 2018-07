Bad Bunny hace bailar a Logroño con su 'trap latina' en el Palacio de los Deportes El artista puertoriqueño Bad Bunny durante su concierto ayer en Logroño. :: DÍAZ URIEL DIEGO MARÍN A. Lunes, 30 julio 2018, 00:09

LOGROÑO. El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo bailar ayer a unos 3.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño, en un evento que arrancó a las 19 horas y finalizó a medianoche. Primero unos DJs caldearon el ambiente antes de la actuación de Karol G, cantante colombiana que fue la telonera de Bad Bunny.

Pasadas las 22 horas el puertorriqueño, que se ha dado a conocer, sobre todo, con colaboraciones como lasque ha protagonizado con Enrique Iglesias y Becky G en la canción 'Mayores', ofreció un recital de 'reggaetón' que hizo disfrutar a los amantes de estos ritmos caribeños. Sobre todo hubo mucho público muy joven que no desperdició la oportunidad de grabar las canciones en vídeo con sus teléfonos móviles.

El repertorio de Bad Bunny arrancó con la canción 'Estamos bien', cuyo estribillo fue cantado a coro por todo el público. No fue una excepción, la mayoría de las canciones sonaron como himnos con unos seguidores entregados al artista. Tal es así que no pasaron ni 15 minutos de actuación cuando a Bad Bunny le llovió un sujetador. Y no fue la única prenda que recibió en el escenario.