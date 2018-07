Bad Bunny actúa en Logroño Bad Bunny. :: L.R. La voz masculina de la popular canción 'Mayores' de Becky G llega a La Rioja para ofrecer sus éxitos en directo con Karol GEl Palacio de los Deportes acoge el concierto del puertorriqueño DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Domingo, 29 julio 2018, 00:02

El Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño, acoge hoy el concierto de Bad Bunny. La apertura de puertas será a las 19 horas y como telonera actuará Karol G. La capital riojana es una de las quince ciudades españolas en las que actúa el artista puertorriqueño dentro de su gira 'La nueva religión'.

Benito Antonio Martínez Ocasio tiene 24 años y se ha dado a conocer como uno de los máximos exponentes del 'trap latina', un subgénero de 'reggaetón'. Como es habitual, las colaboraciones con otros artistas son frecuentes y en su corta trayectoria ya ha cantado junto a Víctor Manuelle en la canción 'Mala y peligrosa', Drake en 'Mía' y Natti Natasha en 'Amantes de una noche', entre otros, aunque, sin duda, sus interpretaciones más célebres son las de los temas 'El baño' de Enrique Iglesias y 'Mayores' de Becky G.

Las entradas más asequibles, las de la grada central, cuestan 40 euros. Las otras entradas a la venta a través de portales como Ticketea.com cuestan 50 euros en pista y 80 euros en zona VIP. Se espera mucha afluencia de público llegado no sólo de toda La Rioja sino de todo el norte de España, incluso con viajes organizados. De 19 a 20.30 horas dos DJs ambientarán el recinto hasta la actuación de Karol G. Bad Bunny empezará su concierto en torno a las 22 horas.

Aunque empezó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, dejó la licenciatura para dedicarse a la música, pero antes de saltar a la fama trabajaba en un supermercado. Su primera canción relevante fue 'Diles', colgada inicialmente en Instagram. Después, 'Soy peor' entre en la lista Hot Latin Songs. De hecho, Bad Bunny no ha lanzado aún ningún disco, sólo cuenta con una veintena de 'singles', más otras tantos temas en colaboración. Uno de los últimos artistas con los que ha colaborado es Arcángel, con quien ha cantado 'Me acostumbré', 'Tú no vives así' y 'Oscuridad'. Después de su actuación en Logroño Bad Bunny viajará a Italia y Londres y alargará el verano con una serie de actuaciones en Estados Unidos.

La colombiana Karol G actuará primero sobre el escenario del Palacio de los Deportes de La Rioja para presentar las canciones de su disco 'Unstoppable' (2017). Se dio a conocer versionando el tema 'Mil horas' de Andrés Calamaro y uno de sus últimos éxitos ha sido la canción 'Ahora me llama', interpretada junto al propio Bad Bunny.

La organización del concierto advierte de que los menores de 16 años no podrán acceder al recinto si no acuden acompañados de un adulto, presentando ambos el carné de identidad para poder pasar.