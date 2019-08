¿Es buena la siesta para la piel? :: iván mata Dormir ayuda al cuerpo a recuperarse del esfuerzo e influye en nuestro aspecto | El 90% de los españoles se declara a favor de la siesta y quien no cumple con esta costumbre lo hace por razones ajenas a su voluntad MIGUEL AIZPÚN Martes, 20 agosto 2019, 20:24

Considerada por unos como ejemplo de los mayores inventos de la Humanidad y por otros como palpable demostración de la molicie tropical o mediterránea, la siesta viene ganando avales y pronunciamientos a su favor a medida que la existencia humana recorta sus espacios lúdicos cotidianos y, de rebote, expulsa lo que, con creciente nostalgia, recordamos como «calidad de vida».

El 24% de la población practica lo que Camilo José Cela, gran defensor de la siesta, llamaba el «yoga ibérico». Con estas cifras se viene abajo el mito de que España se para a la hora de la siesta. El 90% de los españoles se declara a favor de ella y el que no la puede dormir es por razones ajenas a su voluntad.

Y es que como los toros, la siesta puede considerarse una «fiesta nacional», y hoy en día, especialistas en la materia han confirmado que la siesta es una necesidad del organismo.

Haciendo caso a esta recomendación, la siesta, además de convertirse en una actividad placentera, permite al organismo recuperarse de la actividad matutina y prolongar la jornada. Así disminuimos la fatiga diurna, descargamos ansiedad y desbloqueamos el organismo de la tensión matutina.

Resulta más que oportuno reivindicar la siesta, no solo como el apresurado descanso, concedido a regañadientes por los hiperactivos que ya no pueden más y son vencidos por el sueño, sino como el placentero oasis situado en la esquina más grata del globalizado desierto en el que nuestras vidas parecen abocadas a convertirse. Un espacio de la hora sexta romana, antecedente de la españolísima siesta, que debemos procurar se pueble de gratificantes sueños y no de demonios, disfrazados de preocupaciones, para evitar que nuestro regreso al mundo sea todavía más malhumorado que cuando salimos de él.

Quince minutos de mínimo y una hora de máximo

Como variadas son las personas, así deberían ser los momentos concedidos a la siesta. Siempre teniendo en cuenta que, siendo el abuso mal consejero, quince minutos de mínimo y una hora de máximo abarcan la gama de medidas aconsejable. Salirse de este entorno se paga, frecuentemente, con dolores de cabeza o sensaciones de hambre y sed, sin contar con el insomnio proporcionado por la sabia naturaleza para compensar las siestas excesivamente prolongadas.

Si se coloca la siesta en su justa medida, se ayudará al cuerpo a recuperarse del esfuerzo matutino y se acumulará energía suficiente para enfrentar la jornada vespertina. De esta forma, no resultará necesario acostarse a la hora de las gallinas, criaturas irracionales con las que resulta preferible evitar coincidencias.

Dormir lo suficiente no solamente es bueno para la salud, sino también para la piel porque nos permite vernos más atractivos, según un estudio realizado por el British Medical Journal (en inglés) en el 2015. Para hacer el experimento, fotografiaron a 23 personas saludables después de que por un lado, durmieran ocho horas, y por otro, no durmieran lo suficiente. Cuando 65 personas evaluaron ambas series de fotos, su conclusión fue que tras haber descansado los individuos participantes se veían más saludables, pero también más bellos.

Acudiendo al tan recordado ojo clínico de nuestros admirados predecesores médicos, sería bastante fácil calibrar el impacto de una buena siesta sobre la piel. Bastaría con comparar la epidermis de este afortunado con la de aquel otro que intentó vencer el sueño a base de cafés y similares y que nos mira, seguramente sin vernos, desde el pozo de su angustia por no llegar a todo. Como si ese no fuera el engañoso objetivo de cuantos fracasados han poblado la historia de la Humanidad.

Para nuestra piel, reflejo de nuestro interior, lo bueno empieza a construirse desde la serenidad que reporta el pilotar la propia vida, disfrutando de los placenteros meandros que adornan su hoja de ruta.