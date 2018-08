EL BOSQUE «Amar lo natural: amar lo humano. Dice el Papa Francisco: 'Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad (...) nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos» IGLESIA Viernes, 17 agosto 2018, 23:40

Quién, al mirar un bosque, no ha quedado rendido, subyugado por su hermosa presencia, no ha intuido su profundo misterio, no ha sentido un afán irresistible de penetrar en él? ¿Quién no ha sentido, al verlo, una fiel y fraterna compañía brindada con respeto? ¿Quién no ha dejado casa y ha corrido a su encuentro y respirado su aire inmaculado?

Adentrarse en el bosque es sorprenderse del aviso de alarma de su más fiel guardián: el arrendajo. Todos sus habitantes se apresuran a tomar precauciones, por si las intenciones del que llega fueran depredadoras, desleales a la paz de su reino.

El bosque ofrece paz y ancho silencio, alegría sin tacha, sombra amiga, parpadeo de fuente sonorosa, tararear de pájaro. Las sendas, invadidas del helecho, piñas aventureras, ramas secas, se dejan recorrer, son guía cierta. Las cunetas, teñidas de consuelda, siemprevivas, enebros, dedaleras, saludan cortésmente y endulzan el sonrojo de las fresas y el grano de las moras, invitando a la mano a recogerlas como el mejor tesoro. De trecho en trecho, un corro de setas amarillas -rebozuelos- surgen, mágica ofrenda, entre las hojas solícitas del haya o al amparo feliz de los arándanos.

No es raro contemplar un cervatillo que cruza la vereda y que, alarmado, se adentra en la espesura hasta que pase el riesgo, o una ardilla que trepa por el pino y juega al escondite con nosotros. A veces se abre un claro, donde la yerba ofrece en abundancia su frescor al viandante, le tienta a demorarse contemplando la hormiga laboriosa y caminera, la gentil mariposa, el botón de oro... El cielo, siempre atento, abre su azul, cobija tanta gracia, sonríe a la armonía común de la persona y lo creado.

No extraña que Aleixandre dedicara 'Sombra del Paraíso' a quien se siente hermano de la naturaleza, la escucha y siente dentro: «Para ti, que conoces cómo la piedra canta, / y cuya delicada pupila sabe ya del peso de una montaña sobre un ojo dulce, / y cómo el resonante clamor de los bosques se aduerme suave un día en nuestras venas». «Creo en el bosque, en la pradera y en la noche en la que crece el grano», escribía Thoreau, que no entendía ir por el bosque pensando en algo ajeno: «¿Qué hago yo en el bosque si estoy pensando en algo que está fuera de él?». Y que nos dejó escrito: «¿Quién escucha a los peces cuando lloran?».

Juan de la Cruz, prendado de los bosques y los prados, pedía que le hablaran, con su varia belleza, de su Amado: «¡Oh bosques y espesuras, / plantadas por la mano del Amado! / ¡Oh prado de verduras, / de flores esmaltado!, / decid si por vosotros ha pasado». ¡Vaya que sí decían! Todo su ser cantaba la imborrable cadencia de su paso: «Mil gracias derramando, / pasó por estos sotos con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura / vestidos los dejó de hermosura». Aunque a san Juan no le bastara y siguiera buscando la presencia, la única que cura y apacigua del todo.

Amar lo natural: amar lo humano. Dice el Papa Francisco: «Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos (...). En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo».