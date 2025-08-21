Boikot, Rat-Zinger y La Txorra Récords el sábado en Hervías El domingo actuará Jesuses and More, Buen Castigo (homenaje a Fito) a las 23.30 y habrá sesión de dj

Sanda Sainz Jueves, 21 de agosto 2025, 17:59

Las fiestas de San Bartolomé incluyen este sábado un tardeo rockero con Trago Largo y Apatía a las 20.30 horas y el XXXII Festival de rock de Hervías con Boikot, Rat-Zinger y La Txorra Récords (tributo a La Polla Récords).

Además, está programado un festival de djs a partir de la 01.00 con Junior & Cristian, Diode Perfect & VitShoww y Gabitxuela.

El domingo actuará Jesuses and More, a las 20.00, y Buen Castigo (homenaje a Fito) a las 23.30 y sesión de dj.

Calahorra