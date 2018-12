Blood Brothers publica su segundo cedé, un EP que contiene cinco canciones Blood Brothers en la grabación de su último videdoclip. :: s.s.j. La banda de 'hardcore' de Pradejón ha comenzado la gira de presentación por todo el país S.S.J. Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:36

pradejón. Este otoño Blood Brothers, cuya andadura se inició en el año 2013, ha publicado su segundo trabajo discográfico, un EP titulado 'The moment of the truth'. Contiene cinco temas en castellano y fue grabado y mezclado en los estudios K de Pamplona en julio.

Rafa (guitarra y voz), Brus (guitarra y voz), Rubén (bajo y coros) y Javier (batería y coros) son los integrantes del grupo de hardcore con toques de metal Blood Brothers de Pradejón. Brus reside en Corella, Navarra, y el resto de componentes en la localidad riojabajeña. Proceden de bandas como Los Txumatxos y Sometidos.

«Este trabajo muestra una mayor madurez en la composición de las canciones, un sonido más serio y profesional en el cedé, con letras comprometidas, de crítica social así como cuestiones personales, del día a día», explica Rafa.

Cuatro de los cortes son propios y otro es una versión de la canción 'Lxs Niñxs' del grupo de Ermua Luchando Para Cambiar.

Han publicado en Internet un lyric vídeo de uno de los temas, 'Tu aliento' y videoclips del single 'MMXVII' y de 'No te rindas'. El próximo año continuarán colgando imágenes como un recopilatorio de fragmentos grabados de la gira y un minidocumental.

Bilbao, Pamplona, Valladolid, Cataluña, Burdeos, Lisboa son algunos lugares incluidos en la gira que ya ha comenzado. Mélida (Navarra), Sopela (Vizcaya), Vitoria y Gijón (donde tocaron el pasado sábado con otras dos bandas) han sido las primeras paradas. También han anunciado un concierto el 26 de enero en Ausejo junto al grupo punk Kontrol Mental.

Este cedé se vende al precio de 5 euros y llega tres años después de la publicación del primer ep de Blood Brothers que se titulaba 'Last man standing'.