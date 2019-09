BIEN POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

Me confieso un asiduo seguidor de la sección 'El teléfono del lector' de nuestro diario. En él la gente sencilla, el pueblo liso y llano, alaba, condena, protesta, felicita, por todo lo habido y por haber: sanidad, educación, fiestas de los pueblos, la política y los políticos, la Iglesia y los curas, los bares y los veladores, perros y gatos, el calor, el frío. Y un etcétera tan largo y tan ancho como la vida misma. Es una sección a la que habría que calificar de verdadero pulmón democrático.

Yo siempre he pensado que la auténtica democracia es el 'demos', el pueblo, manifestándose. No somos democráticos por votar cada cuatro años, o menos, en unas elecciones, que también. A una sociedad como Dios manda no basta con eso, aun siendo mucho y principal. Hemos de ejercer virtudes democráticas siempre, día a día. Es democrático respetar los semáforos, haya niños delante o no. No es democrático pedir colaboración ciudadana para que un perro no pueda ser envenenado (que me parece una atrocidad) y no se sea consecuente con los dueños que no llevan los perros atados y que no limpian las orinas y defecaciones de sus llamadas mascotas. No es democrático vocear a través de los móviles, mostrando unas intimidades que no importan a nadie, y molestando a todos. Como tampoco es democrático usar las calles más transitadas como auténticos ceniceros llenos de colillas. Tampoco es democrático usar las aceras como pistas de carreras para bicicletas y patines motorizados. Y muchos más detalles importantes. A la gente hay que respetarla, para que te respete y porque ha de ser respetada.

Hoy quiero dedicar mi columna a agradecer y felicitar el trabajo que desempeñan los empleados y empleadas, que también las hay, de la limpieza, por lo estupendamente bien que lo hacen. Este agradecimiento yo lo muestro cada mañana a todos los empleados con los que me cruzo al ir a celebrar misa temprano. Un saludo y un «¡que tenga un buen día!» me salen del alma. Da gusto salir de casa y ver con qué atención y primor pasan la manguera dejando el paseo de la Constitución, donde yo vivo, limpio, fresco, acogedor. Lo mismo la plaza y los portales del Ayuntamiento, donde por lo que sea se acumula más porquería que la habitual en otros sitios. Desconozco el salario que se paga a estos funcionarios, pero lo que sí puedo atestiguar, porque hablo con bastantes de ellos, es que realizan su tarea conscientes de que se trata de algo importante. Por eso me duelen y me indignan dos actitudes de buena parte de la ciudadanía. Los hay que, teniendo una papelera en sus propios morros, tiran papeles, latas, envoltorios, directamente a la acera, pensando para su coleto que «ya pasarán los de la limpieza, que lo limpien, que para eso están». Pues no señor, las cosas no son así. O lo que me dijeron unos chavales, el año pasado tras un botellón por la ribera del Ebro, que «ya vendrían los de la limpieza, que es su trabajo y para eso les pagan». ¿Les paga quién y por qué? Y así, pocas horas más tarde, pude ver a un batallón de empleados y empleadas con escobones, palas y hasta camionetas, recogiendo una extensión sobrecogedora de porquería en forma de bolsas de plástico, latas, botellas, papeles. Un paisaje similar al que podemos ver en la tele después de la pasada de un tornado. Y no había sido un tornado. Había sido una multitud de irresponsables a los que habría que exigir que lo limpiaran ellos/as mismos.

Distinto es, aunque también pueda llegar a ser -pienso yo- una auténtica pesadilla para los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Logroño, la caída de la hoja en otoño. He dicho que vivo en la Constitución y en toda su superficie hay muchos árboles, y árboles grandes. Además es una zona cercana al Ebro y con viento impetuoso. Y ahí puedes ver a estos esforzados luchando con la hojarasca no un día, ni dos días. Hasta que los árboles se quedan mondos y lirondos, con las ramas como esqueletos, y llega el invierno con lo que esto supone de trabajo y de esfuerzo. Y lo hacen muy bien.

Termino pidiendo respeto para estos trabajadores, respeto que se concreta en no ensuciar, por aquello del dicho que «no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia». Esto es lo digno, esto es lo justo, y esto -no lo duden- es lo más democrático. ¡Gracias, amigos y amigas de la limpieza!