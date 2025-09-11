Bicho*Z y Terzero en Discordia actúan en la Hot Rock de Nájera

Sanda Sainz Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:48 Comenta Compartir

La temporada 2025-2026 de la sala de la Asociación Cultural Hot Rock de Nájera arranca este sábado con la actuación de dos grupos de rock riojanos, Bicho*Z y Terzero en Discordia. La apertura de puertas está prevista para las 21.00 horas y los conciertos comenzarán a las 21.30.

Las entradas para los socios cuestan 10 euros y para el resto se pondrán a la venta por 13 euros. Como es habitual, el recinto ofrecerá durante el evento servicio de bocadillos y hamburguesas.