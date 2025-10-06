La Biblioteca Rafael Azcona amplía talleres y clubes en su nueva programación El nuevo curso consolida la Bebeteca, amplía los clubes de lectura y apuesta por la filosofía infantil y la alfabetización digital

La Rioja Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 13:55h. Comenta Compartir

La Biblioteca Municipal Rafael Azcona ha presentado su programación para el curso 2025–2026, una propuesta que refuerza su compromiso con la lectura, la escritura y la creatividad. La nueva agenda cultural amplía las actividades dirigidas a público joven, incorpora talleres de filosofía para niños y ofrece nuevas herramientas para familias y mediadores.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, destacó que la biblioteca «se consolida como un espacio de encuentro cultural» y que el objetivo es atraer a los jóvenes con iniciativas que fomenten el hábito lector en edades clave. Entre las novedades, se mantiene el club juvenil coordinado por La Casa de Tomasa (12–14 años) y se estrena otro en el Punto de Lectura de La Rosaleda (15–18 años).

La programación incluye además la ampliación de la Bebeteca, con sesiones semanales para bebés de 6 a 36 meses; el proyecto 'Bibliojuegos', con torneos de juegos de mesa cada sábado; y los talleres de filosofía infantil, impartidos por Marina Rodríguez para edades de 5 a 8 años.

Dentro del programa 'La Lectura como un acto compartido', se impartirán talleres para prescriptores y familias como 'Los libros como museos de bolsillo' (25 de octubre, con Gael Zamora) y 'Déjame que te cuente' (15 de noviembre, con Soraya Herráez).

Clubes de Lectura

Los clubes de lectura siguen siendo uno de los pilares del centro, con más de quince grupos repartidos entre la biblioteca principal, los barrios de Logroño y La Rosaleda. Destaca el programa 'Leer desde la periferia', que lleva la lectura a asociaciones vecinales de Lobete, Madre de Dios y Parque de los Enamorados.

La oferta se completa con talleres de animación lectora, actividades digitales dentro del programa E-Azcon@, el servicio 'Libros de ida y vuelta' para personas con movilidad reducida, y la reapertura del espacio ArteFábrica, dedicado a la ilustración y las artes del libro.

La programación

Octubre 2025

Inicio de los clubes de lectura infantiles, juveniles y de adultos.

- 15 octubre: Taller 'Plataforma e-Biblio' (E-Azcon@).

- 16 octubre: Taller especial por el Día de las Escritoras (ArteFábrica).

- 24 octubre: Actividad del Día de las Bibliotecas.

- 25 octubre: Taller 'Los libros como museos de bolsillo' (Gael Zamora).

Noviembre 2025

- 15 noviembre: Taller 'Déjame que te cuente' (Soraya Herráez).

- 19 noviembre: Taller digital 'Entrena tu memoria con tu teléfono'.

Diciembre 2025

- 18 diciembre: Taller 'Compras seguras en Internet'.

Abril 2026

- 23 abril: Celebración especial del Día del Libro en ArteFábrica e intercambio de esquejes.

De octubre 2025 a mayo 2026

- Clubes de lectura en barrios (Leer desde la periferia).

- Talleres infantiles todos los viernes y primeros y últimos sábados de mes.

- Actividad '¡Todas a la mesa!', juegos de mesa cada sábado (16:00–20:00).

- Sesiones de filosofía infantil trimestrales (5–8 años).

- Intercambio de esquejes y préstamos de libros con ASPRODEMA (lunes y primeros sábados).

- Actividades en La Rosaleda: Historias en La Rosaleda (sábados, 12:00 h), Juegas conmigo (miércoles alternos, 18:30 h), Gambitos con desconocid@s (jueves, 19:00 h), Aperitivos filosóficos (último domingo, 12:30 h) y Queili de Logroño (primer y tercer jueves, 21:00 h).