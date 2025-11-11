La Biblioteca Nómada de Nalda gira con 'Barrio húmedo' Se trata de un servicio del Gobierno de La Rioja con el apoyo de Fundación Caja Rioja y Fundación la Caixa

La Rioja Martes, 11 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

La Biblioteca Municipal de Nalda acogió este lunes la presentación del libro 'Barrio húmedo' (Pepitas & Los Aciertos), del escritor leonés Emilio Gancedo, que el martes repite en Santurde (a las 19.00 horas). Ambas son actividades de la Biblioteca Nómada, servicio itinerante de préstamo de libros y fomento de la lectura.

En esta obra el protagonista no es un personaje sino todo un barrio, un casco antiguo que podría ser el centro histórico de casi cualquier ciudad. Una suma de historias tabernarias de épocas dispares que revela cómo hombres y mujeres no han cambiado demasiado y también que hay lugares donde la vida, de repente, se intensifica con una potencia, una crudeza y un fulgor asombrosos.

Emilio Gancedo es escritor y periodista cultural. Ha firmado libros de relatos, guías de viaje, obras de carácter etnográfico y guiones para documentales, además de ser un asiduo participante en conferencias, tertulias y filandones o cuentacuentos populares.

La Biblioteca Nómada, un servicio del Gobierno de La Rioja con el apoyo de Fundación Caja Rioja y Fundación la Caixa, funciona desde mayo acercando la lectura a diez localidades: Alesanco, Arnedillo, Ausejo, Huércanos, Nalda, Ollauri, Santurde, San Vicente, Uruñuela y Villoslada.