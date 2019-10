'La biblioteca de los libros rechazados' inicia el ciclo de cine para mayores y desempleados Null El festival consta de doce películas, de seis nacionalidades diferentes y finaliza el próximo 17 de diciembre LA RIOJA Logroño Martes, 1 octubre 2019, 16:04

El segundo ciclo de cine para mayores y desempleados de Logroño comienza este martes, con la comedia dramática 'La biblioteca de los libros rechazados', del director Rémi Bezancon, basada en la novela de David Foenkinos y en la que se combina el misterio, el humor y el suspense.

El concejal logroñés de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, ha destacado que la finalidad de este ciclo de cine, que finaliza el próximo 17 de diciembre, «es hacer de Logroño una ciudad que cuida», ha detallado el Consistorio en una nota.

El programa

El festival consta de doce películas, de seis nacionalidades diferentes, entre las que figuran, durante el actual mes de octubre, la norteamericana 'The old man & the gun', con Robert de Niro y Sissy Spacek, que se proyectará el 15; 'La boda de mi ex', de Estados Unidos, el día 22; y la comedia francesa 'Todos a una', el día 29.

El ciclo continuará en noviembre con el drama islandés 'La mujer de la montaña', previsto el día 5; la comedia italiana 'Como pez fuera del agua', el 12; el drama español 'Lo nunca visto', el 19; y la comedia italiana '10 días sin mamá', el 26.

Por último, finalizará el ciclo en diciembre con las proyecciones de las comedia francesas 'Primeras vacaciones', el día 3; y 'Al agua gambas', el 17; y la comedia indo-francesa 'De la India a París en un armario de Ikea', el 10.