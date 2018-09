Con el beneplácito, y alguna lágrima, de los primeros lectores

Cinco escenarios enmarcan la trama de 'A merced de un dios salvaje': San Vicente y la Sonsierra (Rivas de Tereso y Peciña), el Museo de la Cultura del Vino de Briones, Haro, Nájera y el Logroño de veinte años atrás.

-¿Ha leído ya su libro gente de la comarca de San Vicente (el escenario principal) y del mundo del vino?

-Sí, necesitaba su beneplácito.

-¿Y?

-La verdad es que no sólo he recibido su beneplácito sino alguna que otra lagrimilla de emoción. En San Vicente lo ha leído el propio alcalde y su mujer, personas que conocen mejor que nadie las tradiciones del pueblo y el día a día en las viñas y la bodega, y solo te puedo decir que el 14 de septiembre haremos una presentación exclusiva en el pueblo porque se lo merecen más que nadie. Y en el caso del mundo del vino, no sólo los amigos López de Heredia y Santiago Vivanco, que me han asesorado y abierto su bodega (los primeros) y su museo, sino que los responsables del Consejo Regulador también han leído la novela y vamos a ir de la mano en su promoción.

-¿Y los padres de Raúl, también la han leído?

-Por supuesto, y lo mismo, están no sólo contentos sino también agradecidos de que la gente vaya a saber mucho más sobre el síndrome de Dravet a través del libro (se trata de una epilepsia hereditaria de la infancia caracterizada por una variedad de crisis frecuentemente inducidas por fiebre y que generalmente deriva en discapacidad motora y cognitiva). Sentirme tan acompañado por ellos, por la gente de la tierra y del vino es mi mejor regalo.

-Luego 'A merced de un dios salvaje' inicia su andadura con buenas vibraciones.

-Y con buenas perspectivas, de hecho se está moviendo muchísimo antes del lanzamiento. Agentes literarios de EEUU, de Japón... se han interesado por la novela, con lo cual ya han traducido al inglés unos cuantos capítulos como muestra para estos mercados. Y también hay una productora francesa que está mirando la novela con muchísimo interés.