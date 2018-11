UN BELLO SUEÑO

En el mundo del espectáculo logroñés aparecen propuestas artísticas, empresariales, profesionales, de aficionados... y alguna vez de sueños mágicamente hechos realidad. Este es el caso de estas 'Noches de Broadway' que hemos disfrutado en Riojafórum fruto de la ilusión, de la constancia y del inmenso esfuerzo de Antonio Buzarra y del grupo aguerrido de aficionados al musical que le rodean. Buzarra es hombre curtido en el mundo de la zarzuela, donde le hemos podido disfrutar en papeles pequeños y grandes, serios a veces y sobre todo cómicos, pero que llevaba siempre en su cabeza acercar el mundo del musical a Logroño.

Hace 4 años creó el Coro Broadway para montar su primer espectáculo, 'Broadway en La Rioja', con el acompañamiento de la Joven Orquesta Collegium Musicum y la colaboración de la Academia López Infante, que funcionó estupendamente y así se lo conté a Uds. en este diario. Hoy vuelve a Riojafórum exactamente con los mismos mimbres artísticos para mostrarnos esta segunda edición 'Noches de Broadway' en un formato incluso más completo, con proyecciones en pantalla gigante de escenas de los musicales y canciones cantadas.

No voy a entrar en disquisiciones críticas ni en matices técnicos: esto no pretende ser más que una reseña o comentario sobre un acto que arrastró a la sala grande de Riojafórum a cientos de personas con ganas de musical que disfrutaron de lo lindo. Yo mismo llevé conmigo a mis tres hijas y salieron encantadas. El programa era muy variado, desde La Misión, El rey León, Bella y Bestia o My fair lady hasta Sonrisas y lágrimas, Mamma mía o Desayuno con diamantes. El coro estuvo en forma, la orquesta cumplió muy bien, las bailarinas de López Infante animaron varios números y las proyecciones fueron de calidad.

Antonio Buzarra se desdobló como pudo como presentador, cantor y hasta solista (¡vaya paliza querido amigo!) y el director Alfredo Rodríguez Ugalde hizo un esfuerzo descomunal para concertar a todas las fuerzas musicales a sus órdenes; hasta saltó por el aire la batuta en uno de los momentos álgidos.

Enhorabuena por los dignos resultados de un espectáculo tan complejo, que, como les digo, fue un fantástico sueño hecho realidad.