«Todo lo que es bello puede volverse grotesco si no lo sabes disfrutar»

El actor Colin Farrell, en un fotograma de la película. El intérprete da vida a uno de los villanos de 'Viudas', la última película del ganador del Oscar Steve McQueen, ambientada en Chicago Colin Farrell Actor MARÍA ESTÉVEZ CHICAGO. Jueves, 29 noviembre 2018

El director y ganador del Oscar Steve McQueen ha forjado una carrera gracias a películas conmovedoras y complejas como 'Doce años de esclavitud' o 'Shame'. Su sensibilidad artística y su visión regalan ahora una historia radicalmente diferente, 'Viudas', que cuenta la historia de las esposas de un grupo de delincuentes que quedan en peligro y endeudadas después de la muerte de sus maridos. Colin Farrell participa en la película como villano.

-Este es un filme sobre el espíritu de supervivencia y la sed de venganza. Una cinta cargada de violencia.

-Es una película con cierta dosis de violencia y no voy a negar que me gusta el poder de las armas en manos de estas mujeres. Como actor disfruto construyendo personajes, en nuestra fantasía tenemos dentro el espíritu guerrero de un héroe o de un villano político como este. Pero en mi vida no voy a coger una pistola y disparar a nadie.

-En 'Viudas', el actor Robert Duvall interpreta a su padre y los dos representan la corrupción de Chicago.

-Este filme muestra en paralelo la relación entre un padre y su hijo en la compleja ciudad de Chicago, en el Chicago corrupto. Steve McQueen es un realizador de primera clase. Quedé realmente impresionado con el grupo de actores y el director de la cinta. Creo en el poder del ser humano. Este es un filme sobre el poder que ejercen estos dos hombres al otro lado de la ley.

-Si pudiera ¿cambiaría su pasado?

-En la vida, los recuerdos, malos y buenos, se traducen en experiencias. Yo no quisiera borrar nada de lo que he vivido porque he aprendido que intentar acelerar tu carrera por el camino rápido solo conduce a un centro de rehabilitación. He aprendido lo importante que es apreciar las cosas complicadas de la vida porque todo lo que es bello puede volverse grotesco si no lo sabes disfrutar.

-¿Cuál es la recompensa para un actor después de rodar un filme como 'Viudas'?

-El resultado final es lo que realmente te hace sentir bien. Yo me entrego tanto como puedo, jamás me engaño. Profesionalmente tengo la oportunidad de elegir el trabajo que quiero interpretar y eso es un lujo en esta carrera.

-¿Cuándo se dio cuenta Colin Farell que quería ser actor?

-No fue por causa de ninguna película, aunque de pequeño me encantaba ver 'Con faldas y a lo loco'. En mi adolescencia, con dieciséis o diecisiete años, tomé un par de clases de interpretación porque me interesaba la actuación, y déjame revelarte que no es cirugía cerebral, es un trabajo que me resultó fácil, que me despertó emociones nuevas. Me pareció un reto interesante.

-Usted ha colaborado con grandes actores y directores. ¿Le intimidan las estrellas con las que trabaja?

-Sí, totalmente. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de trabajar con superactores a lo largo de mi carrera. Robert Duvall me impresionó, creo que se dio cuenta de que me pongo nervioso cuando estoy frente a un grande como él. Tuve que controlarme porque estaba rodando su película y tenía que verle como a un humano.

-Su padre y su tío fueron jugadores profesionales de fútbol. ¿Alguna vez tuvo aspiraciones de convertirse en un rey del balompié?

-Sí. Soñé con ser futbolista hasta los quince años pero no era, aunque yo lo creyera, tan bueno como para hacer carrera con el balón. Mi padre solía decirme: «Hijo, un día una joven vendrá y te agarrará del pantalón y te olvidarás del fútbol». Eso fue exactamente lo que sucedió, me eché una novia, empecé a beber cerveza, a fumar y a faltar a los entrenamientos de los martes.

-¿Es difícil cambiar de vida? Usted pasó de ser el niño malo de Hollywood a vivir recluido en Irlanda.

-Yo no estoy tratando de cambiar de vida, quiero vivir la mía tranquilo. No quiero imitar a nadie, si la gente respeta mi trabajo, igual que yo respeto el trabajo de los demás, todos contentos.

-¿Es Colin Farrell un hombre idealista, al contrario que su personaje en 'Viudas'?

-Sí, ¿por qué no serlo? Hay demasiado cinismo y dolor en el mundo.