LA BELLEZA LLEVA A DIOS «Agradezco personalmente el interés y la colaboración de las instituciones públicas en la conservación y mantenimiento digno de nuestro patrimonio cultural» Domingo, 8 septiembre 2019

Esta semana escribo mi columna desde una casa de retiro situada a las afueras de uno de los pueblos más emblemáticos y más cargados de historia de nuestra geografía española: Tordesillas.

En realidad tendría que darle el título de ciudad, que creo es lo que le corresponde, y así nadie se enfadará conmigo. Debo añadir que mi conocimiento de esta población quedaba reducido a algo tan banal, aunque para los nativos llegara a resultar muy importante, como es el famoso «toro de la Vega», asunto sobre el que no entro ni salgo porque no me corresponde. Así que vamos a lo que vamos.

No soy un experto en historia, aunque sea algo que me apasione, ni tampoco en arte, aunque lo bueno y lo bello nos gusta y nos entusiasma a todos, por muy ignorantes que seamos.

A los dos días de llegar a Tordesillas, me llevaron a visitar el monasterio de Santa Clara, una maravilla que decimos los de pueblo cuando algo nos sobrepasa. Y, la verdad, no supe qué admirar más, si las antiguas murallas de la ciudad, los baños árabes o las estancias nobles del antiguo palacio. Ya de entrada uno se queda con la boca abierta contemplando la capilla mudéjar, pero donde mi admiración rayó en lo más alto -y nunca mejor dicho- fue al contemplar la iglesia gótica con un retablo excepcional en forma de tríptico y con una armadura mudéjar encima del presbiterio que ya era el no va más.

Debo decir, porque es de justicia, que la visita era guiada, con explicación muy profesional; sin embargo yo -cuando visito un templo- y veo que está el Santísimo guardado en el Sagrario, procuro recogerme un poco y rezar, porque para eso se hizo la Iglesia y ese es mi oficio siempre y en todo lugar. Pensé y recordé a todas las personas, nobles, plebeyos, reyes y reinas, monjas y guerreros, que pisaron aquellos mismos pavimentos que entonces yo pisaba y respiraron el mismo aire que yo respiraba. ¡Cuántas grandezas y cuantas miserias encerraban aquellas paredes! ¡Cuántas alegrías y cuántos sufrimientos!

A mí nunca me ha gustado limitarme a ser un turista, así sin más. Respeto a quien lo sea, faltaría más. Pero cuando veo una iglesia, igual me da que sea bizantina, románica, gótica, barroca o moderna como la Sagrada Familia de Barcelona, veo siempre una iglesia, admiro su belleza, su historia, su contenido, pero la considero por encima de todo lo que es, la Casa de Dios.

¡Con qué veneración y esfuerzo se fueron construyendo a lo largo de nuestra historia las catedrales de León y de Burgos, y la catedral de Calahorra y la de Santo Domingo de la Calzada, y la concatedral de la Redonda, y la iglesia de mi pueblo y la del pueblo de al lado! No fueron construidas para ser vistas, que también. Fueron hechas para ser casa de Dios, del Dios hecho Eucaristía en el Sagrario, más o menos valioso y rico. Y fueron hechas para rezar, para poder participar en la misa, para bautizar a nuestros hijos, para que recibieran la primera comunión, para que nuestros jóvenes se pudieran casar y para que nuestros muertos recibieran una piadosa y cariñosa sepultura. ¡Ah, me olvidaba! Y para que todos tuviéramos la oportunidad de acudir a los pies de la Patrona, la Virgen de nuestro pueblo, y mandarle un beso y rezarle por el hijo enfermo o en la guerra.

Nuestros pueblos, todos -entendiendo por «pueblo» al conjunto de bautizados que viven y rezan en cada lugar- se han preocupado y ocupado -con enorme cariño o apego- de la conservación de sus templos parroquiales según su posibilidades; también de sus ermitas. Nuestro pueblo creyente lo hace muy bien, con su dinero, sus veredas y su iniciativa buscando recursos.

Una vez más y muy gustoso, agradezco personalmente el interés y la colaboración de las instituciones públicas -ayuntamientos, comunidades autónomas y, en su caso, el Estado central- en la conservación y mantenimiento digno de nuestro patrimonio cultural, el cual contribuye, con hechos (monumentos), al relato de la historia que hemos de transmitir a nuestros hijos. Que ellos lleguen a sentirse orgullosos de la herencia cultural, histórica, artística y religiosa que les dejemos el día de mañana. Será también nuestro orgullo.