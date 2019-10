La banda británica The Godfathers actúa hoy en el Stereo de Logroño SANDA SAINZ Miércoles, 9 octubre 2019, 09:03

Logroño. La mítica banda de rock The Godfathers, formada en Londres en el año 1985, actúa hoy en el Stereo Rock And Roll Bar de Logroño. La apertura de puertas está prevista para las 20 horas y el concierto comenzará a las 20.30.

Las entradas anticipadas cuestan 10 euros y en taquilla se podrán adquirir por 13 euros.

En el 2017 The Godfathers publicó el disco 'A big beautifull noise' que le llevó a realizar una gira mundial hasta finales del 2018. Fruto de este 'tour' se publicó el álbum en directo 'This is war! The Goodfathers live!' que en el 2019 les ha llevado a salir de nuevo a la carretera y recorrer el Reino Unido y otros países, como es el caso de España durante este mes de octubre.