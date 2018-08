Bañarte 2018 arranca en Baños de Río Tobía con siete propuestas artísticas Autoridades, organizadores y artistas posan tras la presentación ayer de esta tercera edición del encuentro de arte. :: F. D. Los artistas participantes comienzan a trabajar hoy en sus obras, y durante el sábado y el domingo habrá visitas guiadas para conocer sus contenidos F. DOMÍNGUEZ BAÑOS DE RÍO TOBÍA. Viernes, 31 agosto 2018, 00:10

El encuentro de arte Bañarte, que llega este año a su tercera edición organizado por el Ayuntamiento de Baños de Río Tobía con la colaboración del Gobierno de La Rioja, contará en esta oportunidad con la aportación de siete artistas, de diferentes disciplinas y llegados desde diversos lugares. Los siete presentarán sus trabajos bajo la premisa de «el arte ligado a la artesanía, poniendo en valor la misma con la presencia de creadores que trabajan desde lo más íntimo», señaló el coordinador del encuentro, Carlos Villoslada.

La presentación de los participantes y el contenido tuvo lugar ayer en la casa de cultura bañeja, en un acto que contó con numeroso público y en el que tanto la consejera de Innovación, Leonor González Menorca; el alcalde de Baños, David Villoslada; la edil de Cultura, Graciela Loza; y el coordinador de Bañarte, Carlos Villoslada. Consejera y alcalde saludaron a los presentes, público y creadores, deseándoles que disfruten al máximo con la iniciativa que tiene como objetivo impulsar y favorecer la creación y el espíritu artístico, al mismo tiempo que permite llevar a cabo una experiencia única, de creatividad y convivencia que une el arte ya la naturaleza.

ENCUENTRO DE ARTE uDónde Baños de Río Tobía. uCuándo Días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre. uQué Intervenciones artísticas de diversa índole, repartidas por varios puntos de la localidad. Talleres y una exposición. uQuién Iván Forcadell, Maite Pinto, Alma de Blues, Los Raqueros Project, Bárbara Grosskopf, María Melero y María Sánchez.

Por su parte, el coordinador fue presentando a los participantes, con la salvedad de Iván Forcadell, que no puede acudir por encontrase enfermo, pero que envió un mensaje en vídeo en el que lamentaba no poder asistir: «Tenía que estar ahí, pero la salud me ha jodido, tengo unas piedras en el riñón que me llevan por el camino de la amargura», explicó. No obstante, y con la colaboración de Carlos Villoslada, buena parte de la creación que tenía previsto mostrar en Baños podrá ser vista por el público.

Tampoco pudo acudir a la presentación, «por razones laborales», la riojana Maite Pinto, con estrecha relación con la localidad chacinera, pero que sí estará realizando y mostrando sus creaciones desde hoy hasta el domingo. Sí estuvieron presentes la poeta María Sánchez, la pintora María Melero, la artesana Bárbara Grosskopf y los también artesanos creativos Alma de Blues y los Raqueros Project. Todos ellos ofrecieron una breve pincelada de lo que llevarán a cabo durante estos tres días en la localidad, pero sin querer avanzar demasiado para despertar la curiosidad y el interés de los asistentes.

Además, a lo largo del fin de semana, habrá otra serie de actividades como talleres para niños y mayores, así como una exposición de Jesús Domingo titulada 'La calidez del trabajo en la actualidad'. El sábado y el domingo habrá visitas guiadas por el recorrido de las creaciones y todo se cerrará el domingo a las 14.30 horas, con un almuerzo popular junto al puente del Najerilla.