«Antes, ser bailarín en España era ser un tirado»

Víctor Ullate Bailarín y coreógrafo

Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) repasa su extensa trayectoria para acabar con una clara petición a los políticos: «Un Gobierno tiene que interesarse por la cultura. Es lo que te hace soñar sin necesidad de drogas». Echando la vista atrás, y aunque la danza siga sujeta a prejuicios -«no es muy normal para cualquier chaval»-, cree que las cosas «han cambiado». El retiro está a la vuelta de la esquina pero, tras sufrir varios infartos, se ha embarcado en una gira de despedida con 'Antígona', que su ballet representa este fin de semana en la Quincena Musical donostiarra. Mientras, pide apoyo para que no desaparezca una compañía que es «historia de España».

- Bailarín, coreógrafo, director... ¿Qué papel le gusta más y cuál ha sido el más difícil?

-Cada momento tiene su faceta. Ser empresario no es fácil. Mientras bailaba, me gustaba bailar. Como coreógrafo he tenido la suerte de que guste al público y llegar al éxito. Como maestro de baile, lo mismo. He formado a mucha gente fantástica y he ostentado puestos muy importantes dentro de la danza. El caso es que, hagas lo que hagas, seas feliz.

- Comenzó su carrera en tiempos de muchos prejuicios. ¿Cómo vivió su infancia?

-España no era un país fácil. Sobre todo para un niño que se quiere dedicar al arte, porque nunca ha estado presente en nuestra sociedad. En aquella época, cuando decías que querías ser bailarín, era poco menos que ser un tirado. En los programas de televisión se decía de la danza que era un profesión demencial y retrógrada.

- ¿Y qué opinaba su familia?

- Mis padres fueron maravillosos, siempre me apoyaron en todo. Estaban muy orgullosos de mí. Yo fui un hijo, pienso, modelo. Les di muchas satisfacciones.

- ¿En qué era diferente España a otros países?

- En los prejuicios de los que hemos hablado. No es muy normal este oficio para cualquier chaval en un país como este, en el que no está vigente la danza como en Rusia, Italia, Portugal o cualquier otro país europeo. Llevamos mucho retraso. Tengo 40 años de profesión y creo que algo ha cambiado, al menos tenemos público y escuelas. Poco a poco.

- ¿Qué cambios cree que debería adoptar la sociedad para crecer culturalmente como país?

- España necesita que los políticos se interesen y en las escuelas impartamos una asignatura de historia de la danza como se dan las matemáticas. La gente piensa que la danza es aburrida. A pesar del folclore que tenemos, como el flamenco, no se le da importancia y eso es por culpa de los políticos.

- ¿Qué les pediría?

- Un Gobierno tiene que interesarse por la cultura. Es necesaria para el ser humano. Es lo que te hace soñar sin necesidad de drogas. Es un lenguaje universal. En otros países los colegios llevan a los niños al teatro, hacen matinés, van a ver ensayos, etc. En Berlín, cada semana venían un par de colegios a ver danza. Forma parte de su formación... Pero al no ser fútbol ya me dirás lo que interesa. Con todos mis respetos, es un deporte muy válido, pero que tiene intereses económicos y eso lo jode.

- Su fundación está a punto de cumplir dos décadas. ¿Ha realizado sus objetivos?

-Estoy satisfecho porque se ha dado la posibilidad de dar el salto a grandes bailarines de grandes compañías que salieron de la fundación. Pero tengo aún un sueño que cumplir...

- Que es...

- La Casa de la Danza. Una casa para acoger a niños sin recursos que no tienen familia o que su familia no les puede costear una carrera. Ojalá no tarde mucho en involucrar a algún político. Es mi proyecto de futuro.

- ¿Se ve retirado y disfrutando de una vida más tranquila?

- Tener una compañía privada donde las ayudas no llegan a completar los sueldos mensuales es muy difícil de sostener. Llevo más de 30 años y ya no tengo la edad como para estar teniendo infartos. Hace un mes tuve tres y me salvé de milagro. Pienso que tengo que parar un poco, estar ahí, pero de otra manera. No con la angustia de que no me llega el dinero y tengo que pagar a los bailarines...

- ¿Ve complicada su supervivencia?

- Como no cambie la política lo veo difícil, desgraciadamente. Yo creo que no van a dejar que desaparezca porque es historia de España. Por ahí han pasado los bailarines más grandes del país. Yo me siento muy orgulloso, pero ahora son los políticos los que tienen que empezar a moverse para que la compañía tenga lo que no ha tenido hasta ahora, estabilidad, y así poder seguir haciendo cosas.