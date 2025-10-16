Bad Manners y Caco Santolaya, rock y djs en la Fundición
Jueves, 16 de octubre 2025, 16:18
La sala Fundición de Logroño ofrece este viernes un concierto de tributos a AC/DC (Eisi/Disi) e Iron Maiden (Iron Monster), a las 21.30 horas, con entrada por 15 euros anticipada y 18 en taquilla.
El sábado habrá sesión 'Los mil y un beats' con Falefou & Shura + Legami Selecta, a las 20.00 con entrada por 7 euros (con cerveza o refresco).
El domingo el mítico grupo de ska británico, Bad Manners actuará en la Fundi a las 13.00. La entrada cuesta 25 euros anticipada y 30 en taquilla. Caco Santaolaya Cuarteto presentará dentro del RioJazz su disco 'Interiores' el domingo a las 20.00 con entrada por 10 y 12 euros.