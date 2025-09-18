El Avenida de Santo Domingo acoge dos representaciones
La obra infantil 'Haciendo las Américas' está programada para este sábado a las 18.30 horas
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:01
El teatro-cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada incluye en su programación este sábado, a las 18.30 horas, la obra infantil 'Haciendo las Américas', que tiene una duración de 50 minutos, a cargo de la compañía Realidad Traviesa.
El domingo, a las 20.30 horas, se representará 'Solo serán unas semanas', con una duración de 45 minutos aproximadamente. La compañía Mon Teatro es la encargada de esta interpretación.
