El Avenida de Santo Domingo acoge dos representaciones La obra infantil 'Haciendo las Américas' está programada para este sábado a las 18.30 horas

Jueves, 18 de septiembre 2025

El teatro-cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada incluye en su programación este sábado, a las 18.30 horas, la obra infantil 'Haciendo las Américas', que tiene una duración de 50 minutos, a cargo de la compañía Realidad Traviesa.

El domingo, a las 20.30 horas, se representará 'Solo serán unas semanas', con una duración de 45 minutos aproximadamente. La compañía Mon Teatro es la encargada de esta interpretación.