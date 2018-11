Autobiografía de un mal momento Fotografía de la serie 'Hiperplasia'. : / J. Blass El fotógrafo onubense Juan Blas Leal expone 'Hiperplasia' en la galería Estudio 22 hasta finales de año | El autor relata en impactantes imágenes la crónica de su propia operación y convalecencia hospitalaria ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Jueves, 1 noviembre 2018, 14:07

«No soy un artista, simplemente me gusta documentar aquello que atrae mi atención y es ahí donde incluyo mi propio cuerpo en uno de sus peores momentos de existencia». El momento al que Juan Blas Leal se refiere coincide con la operación a la que fue sometido en mayo pasado por una hiperplasia benigna de próstata.

«Me operaron y al día siguiente, cuando me levanté, lo primero que hice es ir al baño a mirarme en el espejo». Aquella imagen fue el primer autorretrato de la serie 'Hiperplasia', que el artista onubense expone en la galería logroñesa Estudio 22 hasta final de año.

LA EXPOSICIÓN Dónde En Estudio 22 (c/Doctor Múgica, 22). Cuándo Hasta finales de diciembre del 2018.

Las sondas que horadaban su cuerpo, la bolsa de orina, la primera ducha durante su convalecencia... relatan la crónica de aquella experiencia que le llevó a desnudarse en todos los sentidos. «'Hiperplasia' es una autobiografía que no podía dejar escapar», comenta el autor. Y aunque reconoce haber perdido conscientemente su dignidad con esta serie, «he ganado en orgullo y autoestima por un trabajo que a mí, al menos, me enamora y sobrecoge».

El blanco y negro, los claroscuros y la película de alta sensibilidad utilizada en esta serie aportan dramatismo al conjunto. «Hago todo en blanco y negro, el color me da sarpullido, quizá porque no logro el color que tengo en mi cabeza, y eso que lo he intentado en alguna ocasión».

Juan Blas (Huelva, 1953) es periodista y se confiesa «un poquito casquero». «Me gustan las reacciones fuertes, hago mucho retrato pero este tipo de historias me ponen mucho. No sé si afortunadamente o no, pero yo veo que en la calle se están partiendo las cabezas y me tiro a ello. Quizá porque he estado 25 años en los servicios informativos de RTVE».

Su próximo proyecto le llevará, en noviembre, a los campamentos de refugiados de Tindouf. «No sé lo que haré; lo que no voy a hacer es lo que ya he visto, ya el pueblo saharaui está muy retratado. Estaré allí 25 días con el Frente Polisario y me está llamando mucho la fuerza militar que tienen. No me importaría convivir en un cuartel con ellos».

De momento expone en Logroño 'Hiperplasia', según él su mejor exposición hasta el momento.

Veinte años de Estudio 22

Sus impactantes fotografías se podrán ver hasta final de año en Estudio 22, galería y taller que acabada de cumplir veinte años. Para celebrarlo, David Pérez (su responsable) acaba de lanzar una 'convocatoria abierta' para aquellos artistas jóvenes interesados en participar en la colectiva que prepara para el segundo trimestre del 2019. Su intención «es dar visibilidad a artistas emergentes con ideas frescas».

Tanto esta exposición como toda la programación de Estudio 22 a lo largo del próximo año estará comisariada por el artista Miguel Scheroff (Las Navas de Tolosa, Jaén, 1988) quien coordinará el calendario, gestionará la selección de artistas y la temática de las exposiciones.

La plástica de Scheroff es tan cruda e impactante como poética, reflejo de su interés por esa doble vertiente humana capaz de lo mejor y lo peor.